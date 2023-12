Eli Lilly trova accordo per l’acquisizione di POINT Biopharma

Eli Lilly ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di POINT Biopharma in un’operazione volta ad ampliare il proprio portafoglio oncologico

Eli Lilly ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di POINT Biopharma per 12,50 dollari per azione in contanti, pari a circa $1,4 mld, in un’operazione volta ad ampliare il proprio portafoglio oncologico con l’aggiunta di terapie con radioligandi. Jacob Van Naarden, presidente dell’unità Loxo Lilly di Eli Lilly dedicata all’oncologia, ha dichiarato martedì, in occasione dell’annuncio dell’accordo, che “vediamo l’acquisizione di POINT come l’inizio del nostro investimento nello sviluppo di più farmaci radioligandi significativi per i tumori difficili da trattare”.

L’accordo prevede un premio dell’87% rispetto al prezzo di chiusura del titolo POINT del 2 ottobre. È stata inoltre approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società e si prevede che si concluda entro quest’anno.

I programmi principali di POINT comprendono la terapia radioligandistica PNT2002, mirata al PSMA, i cui dati di punta dello studio di Fase III SPLASH, condotto su pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione dopo la progressione del trattamento ormonale, sono attesi nel corso del trimestre. Un altro asset, PNT2003, è un radioligando mirato agli SSTR in fase di sviluppo per i pazienti con tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NET). Lantheus ha ottenuto i diritti esclusivi per entrambi in un accordo stipulato alla fine dello scorso anno per un valore massimo di 2 miliardi di dollari.

POINT ha anche alcuni programmi in fase iniziale, tra cui PNT2004, in fase di sviluppo per i tumori solidi che esprimono FAP, e PNT2001, un radioligando preclinico diretto verso PSMA per il cancro alla prostata.

Novartis è una delle principali protagoniste nello spazio dei radioligandi, con Lutathera (lutezio Lu 177 dotatato) e Pluvicto (lutezio Lu 177 vipivotide tetraxetan) già in commercio per i pazienti con GEP-NET e tumore della prostata PSMA-positivo, rispettivamente. PNT2002 dovrebbe fare concorrenza a Pluvicto, autorizzato negli Stati Uniti e in Europa nel 2022.

Lanciata nel 2020, POINT ha concluso un accordo per la quotazione in borsa un anno dopo, attraverso una fusione SPAC da 300 milioni di dollari, con i proventi destinati a finanziare gli studi per i suoi trattamenti contro il cancro alla prostata e il cancro neuroendocrino. L’azienda gestisce anche un campus di produzione di radiofarmaci a Indianapolis, sede di Eli Lilly, e un centro di ricerca e sviluppo di radiofarmaci a Toronto. I siti saranno utilizzati insieme alla rete di partner della catena di fornitura di POINT per l’approvvigionamento di radioisotopi e dei loro precursori, hanno dichiarato le società.

Commentando la notizia, gli analisti di Truist Securities hanno affermato che, oltre ad ampliare il portafoglio oncologico di Eli Lilly con l’inclusione di radioligandi e a “portare la produzione di radioisotopi all’interno dell’azienda”, l’accordo “è di buon auspicio per l’intero spazio radiofarmaceutico, convalidando ulteriormente la piattaforma come un altro pilastro della medicina”.

Le acquisizioni di Eli Lilly di quest’anno includono l’acquisto per 2,4 miliardi di dollari di Dice Therapeutics, che sta sviluppando un trattamento orale per le malattie autoimmuni, e un accordo del valore massimo di 1,9 miliardi di dollari per Versanis Bio, che sta acquisendo il farmaco sperimentale bimagrumab per la perdita di peso.