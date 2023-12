BRT lancia Digital Parcel Label, l’etichetta digitale

BRT lancia la Digital Parcel Label, un servizio per la creazione di etichette digitali pensato per offrire al consumatore una modalità più smart e semplice per le spedizioni

BRT lancia la Digital Parcel Label, un servizio per la creazione di etichette digitali pensato per offrire al consumatore una modalità più smart e semplice per inviare le proprie spedizioni.

La Digital Parcel Label consentirà ai mittenti di affidare una spedizione ad uno shop della rete BRT-fermopoint, senza la necessità di stampare l’etichetta. Ad occuparsi dell’etichettatura sarà infatti il negoziante.

Negli ultimi anni le piccole e medie imprese hanno attraversato una trasformazione dovuta al quadro socio-economico sfidante, aprendosi ad un modello di business digitale che necessita sempre di più di soluzioni adeguate e flessibili anche per gli acquirenti.

In questo contesto nasce la nuova soluzione BRT: le piattaforme di vendita online, così come piccoli e grandi e-shop, potranno offrire una modalità di spedizione più agevole ai propri clienti. Infatti, il privato che dovrà spedire o rendere un prodotto riceverà un’etichetta digitale in formato QR Code. Basterà mostrare questa, senza nessuna stampa cartacea, per effettuare l’operazione in uno degli oltre 7.500 BRT fermopoint presenti in tutta Italia.

La soluzione della Digital Parcel Label è rivolta in particolar modo alle aziende B2C che offrono il servizio di reso e alle piattaforme C2C.

I privati che vendono online sono una realtà di crescente rilevanza nell’e-commerce. Secondo i dati dell’e-shopper Barometer 2022 di Geopost (circa 24.000 interviste in 22 Paesi europei), il 70% degli e-shoppers ha utilizzato piattaforme C2C per vendere, acquistare o entrambe le cose. Un terzo degli e-shopper abituali ha affermato di aver fatto più acquisti, rispetto al passato, su piattaforme C2C.

La Digital Parcel Label si inserisce in un ventaglio di servizi per l’e-commerce a supporto delle imprese, in particolare quelle piccole e medie. Di recente, è stato infatti attivato “Plug & Ship”, il plugin di BRT pensato per le aziende che vogliono offrire i loro prodotti sui grandi marketplace globali.

L’e-commerce rappresenta una grande opportunità per le imprese: dall’ultima ricerca dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-School of Management del Politecnico di Milano emerge che nel 2023 il valore degli acquisti online in Italia raggiungerà i 54,2 miliardi di euro (+13% vs 2022).