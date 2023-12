Scommesse finale X Factor: Maria Tomba è la grande favorita

Quote Vincente X Factor 2023: Maria Tomba in pole, Fedez giudice favorito, Stunt Pilots candidati come primi eliminati della finale

Tutto pronto all’Arena di Assago per la finale di X Factor. Nelle scorse settimane i bookmakers avevano individuato come favoriti due concorrenti che sono stati clamorosamente eliminati nel live della semifinale. Ora, come si evince dal confronto quote vincente X Factor di Superscommesse, la principale candidata alla vittoria appare Maria Tomba, seguita da Sara Sorrenti (Sara Fine). Poi spazio per Fabrizio Longobardi (Il Solito Dandy), mentre più improbabile sembra il trionfo degli Stunt Pilots. Il divario tra la principale favorita e gli outsider Stunt Pilots non è enorme, a testimonianza della grande incertezza che regna in questa edizione del talent.

Papabile Vincitore Quota più alta nel confronto Superscommesse Maria Tomba 2.75 Sara Fine 3.50 Il Solito Dandy 4.50 Stunt Pilots 5.00

Quote Giudice Vincitore XFactor: Fedez favorito a Dargen

La posizione dei bookmakers sul giudice vincitore del noto talent premia Fedez, favorito a Dargen D’Amico. Ricordiamo che tutti i cantanti seguiti da Ambra Angiolini sono stati eliminati e che, in seguito ad alcuni comportamenti ritenuti inappropriati da Sky Italia, Morgan è stato estromesso dal ruolo di giudice e non è stato scelto alcun sostituto per le ultime puntate.

Papabile Giudice Vincitore Quota più alta nel confronto Superscommesse Fedez 1.40 Dargen D’Amico 2.75

Quote Primo Eliminato Finale X Factor: Stunt Pilots prima possibile uscita di scena

In vista della finalissima alcuni bookmakers hanno voluto proporre anche altre tipologie di quote, come quelle relative al primo eliminato della finale. Si tratta di una riproposizione al contrario della lavagna relativa alle quote vincitore XFactor 2023: dunque, troviamo gli Stunt Pilots come “favoriti” alla rapida uscita di scena dalla finale.

Papabile Primo Eliminato Quota più alta nel confronto Superscommesse Stunt Pilots 2.50 Il Solito Dandy 2.75 Sara Fine 5.00 Maria Tomba 7.50