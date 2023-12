Omicidio Giulia Cecchettin: a Chi l’ha visto? audio e messaggi di Filippo Turetta

A ‘Chi l’ha visto?’ diffuso l’audio di Filippo Turetta: cercava il controllo anche sulla festa di laurea della ex fidanzata Giulia Cecchettin, che poi ha ucciso

I messaggi martellanti mentre Giulia era con la sorella Elena a un concerto, le ingerenze continue sulla preparazione della festa di laurea della vittima: emergono dettagli sul rapporto che Filippo Turetta aveva impostato con Giulia Cecchettin, e a cui lei si voleva sottrarre, prima di essere da lui barbaramente uccisa e gettata in una scarpata.

La trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ condotta da Federica Sciarelli ha trasmesso ieri sera l’audio di un messaggio di Filippo Turetta sull’organizzazione della festa di laurea di Giulia Cecchettin, audio in cui fa delle ‘correzioni’ verosimilmente al cartellone preparato dagli amici per i festeggiamenti. Giulia, come è noto, non è mai arrivata alla laurea (che le sarà conferita post mortem): è stata uccisa 5 giorni prima, e in molti hanno sostenuto che Filippo non sopportasse che la sua ex fidanzata tagliasse quel traguardo prima di lui.

IL MESSAGGIO AUDIO DI TURETTA

“Ciao, volevo chiederti un’opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c’erano tipo…un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l’aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?”, dice Turetta nell’audio diffuso ieri sera su Rai Tre.