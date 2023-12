Nel Natale di Malo Cashmere capi uomo, donna e unisex

Le proposte regalo per Natale di Malo Cashmere: dai preziosi capi uomo, donna e unisex, alle proposte per la casa, passando per la solidarietà

Per questo Natale, Malo mette al centro la preziosità di filati e un’idea di comfort e benessere, da indossare e da vivere fuori e dentro casa, capace di rendere le atmosfere delle festività ancora più magiche e uniche. Un Natale raffinato, nelle classiche nuances del rosso, del verde e del bianco, in cui tutto si traduce in un caldo abbraccio: dalle maglie alle mantelle ai cappotti e gli accessori in puro cashmere, alle coperte e plaid sempre in puro cashmere, fino alle fragranze per la casa e i vasi in terracotta, passando per gli addobbi solidali. Tutto trasmette un senso di calore ed eleganza, all’insegna del quiet luxury, da sempre codice stilistico di Malo.

Per lei:

Mantella bianca con trecce dal gusto nordico in taglia unica, per garantire una vestibilità versatile per diverse figure. I bottoni nascosti automatici, foderati tono su tono, consentono di chiudere la mantella in modo discreto e raffinato. Le frange sono inserite ad una ad una a mano, aggiungendo un dettaglio sartoriale e artigianale al capo. Il collo alto doppio in costa 1×1 offre un’ulteriore protezione e calore al collo durante le giornate più fresche, completando il design nordico della mantella.

Cappotto double in lana e cashmere in bianco e rosso. La tecnica double comporta maestria ed esperienza. Due tessuti si schiudono lungo i perimetri per essere poi ripiegati e cuciti a mano con punti invisibili. Si ottiene così un capo avvolgente e sfoderato, perfettamente rifinito anche all’interno. Le tasche aggiungono un tocco di stile e praticità al cappotto. Il bottone utilizzato è in corno naturale. L’intero capo è calato, il che significa che è stato sagomato con cura per adattarsi perfettamente alla figura.

Maglia bianca in cashmere, lavorata a 4 fili in costa inglese, dalla consistenza e struttura solide, garantendo una durata e una resistenza superiori nel tempo. Questa lavorazione rende le maglie morbide al tatto e piacevoli da indossare. Un dettaglio distintivo è il motivo al fondo di punto incrociato. La vestibilità è morbida e confortevole, avvolgendo delicatamente il corpo senza essere eccessivamente aderente. Questa vestibilità permette una libertà di movimento e un comfort ottimali, rendendo le maglie adatte a diverse occasioni e stili.

Maglia in cashmere, bianca e rossa, lavorata al contrario in punto ottoman che combina artigianalità e stile.

Il motivo bicolore del punto ottoman crea un effetto tridimensionale. Un passaggio di macchina viene utilizzato per simulare un’impuntura a mano, aggiungendo un tocco di eleganza e artigianalità alla maglia. Questo dettaglio sottolinea l’attenzione per i dettagli e conferisce un aspetto sofisticato al capo.

Cappello bianco in cashmere lavorato a trecce, morbido e resistente, perfetto per affrontare le giornate più fredde.

Per lui:

Girocollo rosso scuro leggero e prezioso. Un classico che prende vita dal mix di due filati preziosi: il cashmere per accarezzare la pelle e la seta per donare luce e leggerezza.

Maglia collo alta rasata in cashmere mouliné in verde. Il cashmere mouliné è una tecnica iconica di Malo che prevede due fili di cashmere di colore diverso mulinati insieme per ottenere un effetto bicolore.

Maglia collo alto in cashmere bianco impreziosito dalla lavorazione a trecce dallo stile tipicamente nordico, con impunture a contrasto che corrono al centro del capo.

Gilet rosso scuro in cashmere con bottoni. Un must timeless per Malo: versatile, ricercato ed essenziale.

Unisex:

Maglia girocollo unisex in cashmere ricamato a mano. Realizzato con il punto grana di riso, il capo è arricchito da ricami fatti a mano e impreziosito dalla lavorazione jaquard alle estremità prendendo ispirazione dallo stile nordico. Il jaquard è una tecnica che prevede l’utilizzo di telai integrali che permettono la realizzazione di capi preziosi completamente senza cuciture. In doppia versione di colore: bianco e rosso azalea e bianco e marrone.

Cappello unisex in cashmere rasato verde, un accessorio classico e versatile da essere tramandato di generazione in generazione.

Home:

Plaid in cashmere, una preziosa coperta con cui avvolgere i momenti più speciali e costruire i ricordi più belli. Un oggetto prezioso, creato per durare nel tempo, essere parte della vita, elemento del ricordo. 133×200 cm

Coperta in cashmere, un oggetto prezioso e raffinato grazie alla lavorazione damier, ovvero una combinazione di trama e ordito che crea quadri alternati. 180×200 cm

Profumo per la casa e diffusore con stick in fibra “Malo 1972”. Contengono esattamente 100 ingredienti naturali per un viaggio sensoriale, delicato e allo stesso tempo intenso, che unisce Oriente e Occidente, tramite essenze provenienti da terre lontane.

Vasi in terracotta realizzati interamente a mano, per impreziosire la casa con un’opera artigianale di arte toscana.

Pallina solidale per albero di Natale:

Malo sostiene ANLAIDS, associazione impegnata dal 1985, anno della sua fondazione, nella prevenzione dell’infezione da HIV e la corretta informazione, nel sostegno alla ricerca, anche sociale, nella tutela dei diritti delle persone con Hiv e nella lotta allo stigma. Le palline di Natale personalizzate Malo per Anlaids, in vetro soffiato bianco con eleganti decori nell’iconico “azzurro Malo” diventano uno speciale Christmas gift da regalare e regalarci, che si concretizza in un prezioso gesto di solidarietà. Possono essere acquistate in tutte le boutique Malo e online: malo.it