“Il principe abusivo” con Siani su Rai 1: la trama del film

La comicità di Alessandro Siani stasera su Rai 1 con “Il principe abusivo”: la trama del film che vede nel cast anche Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri

L’esordio di Alessandro Siani alla regia è anche la consacrazione del comico napoletano nel cinema italiano di grande richiamo: giovedì 7 dicembre, alle 22.20, su Rai 1 c’è “Il principe abusivo”. Nel cast anche Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri, Marco Messeri.

Nel Nord Europa c’è una principessa triste, Letizia, che vorrebbe essere più amata dai suoi sudditi e comparire nei giornali popolari. Per cercare di accontentarla, il padre escogita un piano in combutta col ciambellano di corte: farla fidanzare con un popolano e poi mandare le nozze in fumo la sera prima del matrimonio.

La vittima giusta per il complotto è Antonio, giovane e squattrinato, che vive a Napoli dove si arrangia come può. Ma non tutto andrà secondo i piani del re. Nel 2013 il film di Siani ha incassato quasi 15 milioni di euro ed è stato la rivelazione italiana della stagione al botteghino: merito di una comicità popolare non priva di trovate originali che riesce a rinnovare, con anche un certo spessore, un tema classico per il nostro cinema, dal “Signor Max” a “Innamorato pazzo”.