Giornalista della BBC mostra il dito medio al telegiornale: il video

Il video della giornalista della BBC Maryam Moshiri, apparsa in diretta durante l’edizione di mercoledì mattina del tg con il dito medio alzato

Uno scherzo ai colleghi dietro le telecamere si è trasformato in una gaffe di portata internazionale. Protagonista involontaria la giornalista della BBC Maryam Moshiri, apparsa in diretta durante l’edizione di mercoledì mattina del tg con il dito medio alzato e un sorriso beffardo. La scena dura pochi secondi, a generare particolare ilarità è anche la velocità con cui l’anchorwoman ritorni a una espressione di serietà e lanci il servizio successivo. Immagini che nelle ore successive sono diventate virali sulla rete, a tal punto da costringere Moshiri a fare un tweet di pubbliche scuse: “Ciao a tutti, ieri poco prima dello scoccare dell’ora stavo scherzando un po’ con il team. Stavo fingendo di fare il conto alla rovescia mentre il direttore mi contava da 10 a 0…comprese le dita per mostrare il numero. Quindi da 10 dita fino a uno. Quando siamo arrivati a 1 ho girato il dito per scherzo e non mi ero resa conto che questo sarebbe stato ripreso dalla telecamera.

Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace tanto che sia andato in onda! Non era mia intenzione che ciò accadesse e mi scuso se ho offeso o turbato qualcuno. Non stavo facendo il dito medio agli spettatori o addirittura a una persona in realtà. Era uno scherzo stupido pensato per un piccolo numero di miei compagni”. Anche il tweet di scuse ha scatenato le reazioni veementi degli utenti, con pareri discordanti tra chi invita la giornalista a dimettersi e chi, invece, prende le parti e la difende derubricando la vicenda a episodio goliardico.