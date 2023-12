“Una promessa è una promessa”: Fedez denuncia alla Polizia postale l’hater che ha minacciato il figlio Leone e posta sui social l’immagine della richiesta inoltrata

“Una promessa è una promessa”. Ne è sicuro Fedez che, come aveva annunciato qualche giorno fa sui suoi social, ha presentato una denuncia alla polizia postale per segnalare l’hater che ha minacciato il primogenito Leone. Il bambino era sceso in campo con i calciatori all’inizio di Milan-Frosinone, in scena allo stadio San Siro. Mano nella mano con Theo Hernàndez, come segnalato dalla foto pubblicata da Lega Serie A.

Così il piccolo, 5 anni, è stato bersagliato dagli insulti più vari, fino a ricevere anche gravi minacce. “Avete un solo proiettile, chi colpite?”, ha scritto un account, poi eliminato. Il profilo, però, è rimasto online giusto il tempo di essere notato da Fedez. Ora sarà la polizia postale a ricondurre l’account al proprietario.

UNA NUOVO CASO

Oggi Fedez si è scagliato contro un altro profilo che ha scritto: “Auguro a Leone Lucia Ferragni di beccare un tumore al polmone destro”.

Il rapper ha ricondiviso il messaggio e scritto: “Saresti così coraggioso da darmi il tuo nome e cognome? O continuiamo a fare i codardi da dietro lo schermo? Io mi assumo le responsabilità di tutto ciò che dico e che faccio, vuoi fare lo stesso? Fammi sapere”.

NUOVE POLEMICHE

La foto della denuncia ha scatenato nuove polemiche, rilanciate anche da quest’ultimo utente, sulla battuta poco felice di Fedez su Emanuela Orlandi, per la quale poi si è scusato con il fratello. “Quando si ‘scherzava’ su Emanuela Orlandi però tutto ok. Grande fede!”, scrive un follower. Durante una puntata dello scorso gennaio di Muschio Selvaggio, il rapper aveva detto: “Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando”.