Alfonsino prosegue il percorso verso la sostenibilità

Alfonsino S.p.A.: la progressiva integrazione della nuova piattaforma proprietaria (Rushers) come business model complementare procede secondo i piani

Alfonsino S.p.A. (EGM: ALFO), PMI innovativa operante nel settore del cd “Order & Delivery” e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che, a fronte dell’esito positivo dei vari test svolti a partire dal 9 agosto 2023 (vedasi comunicato in pari data), la progressiva integrazione della nuova piattaforma proprietaria (Rushers) come business model complementare all’attuale modello – annunciata

in data 28 giugno 2023 (vedasi comunicato in pari data) – procede secondo i piani e le previsioni aziendali.

La Società, nello specifico, ha evidenziato, ad oggi, un cambiamento di margine da negativo a positivo per ogni ordine gestito dal nuovo marketplace dedicato alle consegne – in funzione del quale è avvenuta la costituzione di Rushers S.r.l. in data 10 luglio 2023 (vedasi comunicato in pari data).

Questo tipo di variazione è dovuto al venir meno dei costi operativi associati all’erogazione del servizio di consegna, sia variabili che fissi. Quest’ultimi, in particolare, impattano negativamente sul margine per ordine generato dall’attuale modello di business nel momento in cui l’attività del singolo corriere non genera volumi adeguati, una fattispecie che non sussiste con il nuovo modello.

La società sottolinea, inoltre, come la generale riduzione dei volumi portata dal ritrarsi dell’onda lunga post pandemica, il conseguente aumento dei costi per servizi e le incertezze dello scenario macro-economico determinate dal non previsto perdurare del conflitto Russo-Ucraino, abbiano modificato le iniziali previsioni sulla marginalità a medio termine del modello di business presentato in fase di quotazione, portando così all’introduzione del nuovo.

A fronte di ciò, dal 1° novembre 2023, la piattaforma gestisce una percentuale degli ordini di Alfonsino pari a circa il 34%, operando su 7 dei centri in cui la Società è attiva.

Si ribadisce, infine, la prospettiva di un passaggio completo, seppur graduale, al nuovo modello di business, una volta ultimato il processo di integrazione, unitamente alla conseguente previsione di un generale effetto positivo sul margine operativo lordo/EBITDA, ancora da stimare in via puntuale – per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 28 giugno 2023.

Carmine Iodice, CEO di Alfonsino, ha commentato: “I lavori sul percorso di integrazione del nuovo modello di business proseguono nel migliore dei modi e i risultati ottenuti attraverso i test sono la riprova di un progetto dal potenziale enorme il quale, inserendosi nel solco della profonda opera di efficientamento operativo portata avanti in questi mesi, già da ora sta recando grandi benefici alla nostra infrastruttura aziendale. L’auspicio, ovviamente, è quello di sfruttare la perfettibilità della piattaforma sviluppandola su molteplici piani, soprattutto da un punto di vista commerciale, posizionandola come strumento di riferimento al livello di settore.”

Valerio Chiacchio, CFO di Alfonsino, ha commentato: “Il processo trasformativo del nostro modello di business ci ha riservato, durante la fase di test, risultati sorprendenti sia in termini qualitativi che quantitativi, decisamente migliori rispetto a quanto previsto dalle nostre iniziali stime interne. Le percentuali di risparmio su ogni ordine gestito dalla nuova piattaforma, unitamente a una marginalità sempre in positivo al passaggio tra i due modelli, confermano la previsione di un generale effetto benefico sull’EBITDA.”