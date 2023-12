Renato Zero sul palco del Mandela Forum canta con Elodie

Renato Zero ospite a sorpresa di Elodie: al Mandela Forum di Firenze il duetto inedito. Il cantautore: “Mi piace aver avuto una piccola parte in questa meravigliosa carriera”

Grande sorpresa ieri sera al concerto di Elodie al Mandela Forum di Firenze, penultima data di un fortunato tour nei palazzetti completamente sold out. La cantante ha ospitato sul palco Renato Zero. Il cantautore ha accettato l’invito con piacere, come testimoniano i video della serata, ed è corso dalla collega nonostante gli impegni promozionali per l’uscita del suo nuovo disco, “Autoritratto”.

I due si sono esibiti sulle note di “I giardini che nessuno sa”, brano del 1994, prima di commuoversi sui saluti. Elodie, in lacrime, ha ascoltato Zero ringraziarla per “l’invito formidabile”.

“Pensiamo sempre che il calendario sia un impedimento che non consenta agli stili e alle formazioni professionali questa trasversalità. Questa sera- ha detto Zero- abbiamo sfatato questa regola e io sono molto felice di tenere a battesimo, casomai non fosse già avvenuto in tempi precedenti a questo, mi piace aver avuto una piccola parte in questa meravigliosa carriera di Elodie“. Frasi che hanno fatto impazzire il Madela Forum, così come la sezione commenti del post pubblicato da Elodie stessa. Tra i messaggi anche quello del fidanzato Andrea Iannone: “Sempre più…proud of you”. Orgoglioso, come i tantissimi fan della cantante. Il tour di Elodie si concluderà sabato 9 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.