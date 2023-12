L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ possibile ricevere una buona conferma. Gratificazioni in arrivo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Avvenimenti inevitabili portano dubbi in amore. Nei confronti di persone ambigue e poco chiare, avrai un atteggiamento di distacco…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non esasperare le tensioni. In casa qualcuno t’accusa d’essere “lontano”, questo può capitare anche se ami chi ci sta vicino, il problema è che il lavoro prende i tuoi pensieri.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Chi ha investito o ha iniziato un nuovo percorso non si scoraggi proprio adesso. Non prendere decisioni definitive. Più diplomazia in famiglia.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Quale migliore occasione in questo periodo per dimostrare agli altri quanto vali. E’ possibile imporsi!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei più disponibile, ma addirittura pronto a rivedere certe tue posizioni, perché da qualche tempo hai più fiducia in te stesso. In questo momento, sembri più disponibile al colloquio rispetto al passato.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Avrai voglia di evasione ma sarai anche rigido, esigente, e per una volta potrai impórti come si deve. Stai attraversando una fase conflittuale che prelude ad un rinnovamento.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Nei rapporti con gli altri c’è un po’ di tensione. Da qualche tempo ti capita di perdere le staffe, non esagerare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In amore sembri piuttosto intollerante, doppia prudenza se frequenti Cancro o Capricorno. Dedica tempo alla cura del corpo: è importante e lo sai.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La prima parte della giornata è sotto tensione, ma che alla fine si rivelerà positiva. Se vivi un rapporto che senti logoro, puoi decidere di prendere una nuova strada.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Per una persona che ama la chiarezza o essere lineare, questo periodo è strano, perché si ha a che fare con persone che non sono del tutto sincere. Per quanto riguarda l’amore, ci vuole pazienza, non esagerare con le prese di posizione troppo nette.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Meglio le questioni di carattere pratico; guadagni in vista o nuovi incarichi, cambiamenti nel lavoro. Entusiasmo in arrivo per cambiamenti che riguardano la vita privata.