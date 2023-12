“Nel buio sospeso” in scena all’Accademia dello Spettacolo di Torino

Il Mutamento Zona Castalia di Torino presenta all’Accademia dello Spettacolo di via Villar 25 a Torino “Nel buio sospeso”

Il Mutamento Zona Castalia di Torino, in collaborazione con Meridiano Zero di Sassari e Pilar Ternera di Livorno presenta all’Accademia dello Spettacolo di via Villar 25 a Torino mercoledì 6 dicembre intorno alle 21.00 “NEL BUIO SOSPESO”: spettacolo emozionante e profondo scritto da Giordano Vincenzo Amato e Massimo Giovara. Il primo cura anche la regia, il secondo è il magistrale interprete. Liberamente ispirato ad una visione di vita, “Nel Buio Sospeso” getta uno sguardo penetrante sul vissuto delle persone affette da problemi psichici nella Società contemporanea. Attraverso un monologo serrato e virtuosistico, l’attore da voce a IO, unico personaggio dalla personalità intermittente, esplorando il ruolo dell’intelligenza ordinaria nei rapporti interpersonali e gli ostacoli alla comunicazione che affrontano coloro che possiedono un intelletto fuori dal comune, che sia genio o idiozia. La trama si snoda attraverso i mille rivoli di un pensiero che procede per insolite associazioni, alimentato da parole che si rincorrono, si smentiscono, rimandano altrove, occupando uno spazio che va oltre la convenzionale dimensione scenica. Giordano Amato e Massimo Giovara – autori del testo – costituiscono un racconto che si perde e si ritrova in variegati e struggenti spezzoni di esistenza. Attraverso la voce dell’IO narrante, lo spettacolo affronta tematiche profonde come le difficoltà personali, l’incapacità di ricordare e le sfide di chi vive ai margini della “normalità”. La performance di Massimo Giovara è un’interpretazione accurata e perfettamente calibrata. A volte scandita tra i picchi alterni di una personalità intermittente che rivendica – a dispetto di tutto – il proprio diritto ad esistere. La rappresentazione teatrale offre uno sguardo sincero e toccante sulla condizione umana, imponendosi come un’esperienza rappresentativa che non mancherà di lasciare il pubblico con molti interrogativi. Lo spettacolo è una coproduzione tra Il Mutamento Zona Castalia, Meridiano Zero e Pilar Ternera, con il Mutamento in veste di produttore esecutivo. L’opera si distingue per il “light design” di Claudio Albano, il tutto a contribuire a creare un’atmosfera suggestiva e realmente originale. “Nel Buio Sospeso”, una testimonianza intensa, appassionante sulla resilienza e l’umanità di chi affronta le sfide della diversità mentale.

Biglietti di ingresso 5 euro – ridotto 3

Per informazioni 3515737937