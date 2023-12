Luca Fassina in libreria con “Spaghetti. Le rockstar a tavola: dagli AC/DC a Zucchero”

Big della musica e cibo: il nuovo libro di Luca Fassina “Spaghetti. Le rockstar a tavola: dagli AC/DC a Zucchero” in libreria (OLIGO EDITORE)

Luca Fassina, giornalista musicale dal 1990, offre un inedito reportage in cui racconta retro­scena, gusti e passioni gastronomiche di tante rockstar tra le più famose di tutti i tempi, molte delle quali conosciute e intervistate personal­mente, a volte ancora agli albori della loro car­riera. In questo libro troverete star internazionali come, Metallica, AC/DC, Van Halen, Queen e Zucchero, icone come Police, Bowie, e Vasco, altre più di nicchia come Ritchie Blackmore, Paradise Lost o Alice Cooper, sino ad arrivare ai Maneskin dei nostri giorni.

Scrivendo di musica da oltre trent’anni, mi è capitato più volte di intervistare gli stessi artisti, con alcuni dei quali si è creata anche un’amicizia che mi ha permesso col tempo di andare oltre le domande canoniche e discutere un po’ di tutto. Essendo italiano, le chiacchierate si sono indirizzate volentieri verso il cibo, con un reciproco scambio di pareri e consigli, quando addirittura non di ricette vere e proprie. Le star della musica viaggiano, assaggiando e sperimentando le cose più diverse. Ed è dai viaggiatori più curiosi che ho avuto le dritte più particolari che sono confluite in questo volumetto. Il cibo, poi, è un ottimo modo per entrare in sintonia, la cucina italiana è unanimemente riconosciuta come un’eccellenza e parlare di ricette crea spesso un’atmosfera più rilassata e complice. (Luca Fassina).

LUCA FASSINA lavora con la parola scritta da oltre trent’anni: giornalista, scrittore, traduttore e storyteller, è stato corrispondente musicale da Londra e manager dell’entertain­ment a Parigi. Oggi scrive per Classic Rock e Sergio Bonelli Editore; ha collaborato, tra gli altri, con RollingStone.it, ha tenuto seminari per il CPM di Milano e per la Arizona State University. Per la “Piccola Biblio­teca” di Oligo Editore ha pubblicato Cucina. Stephen King: ricetta per un disastro (2022).