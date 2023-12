Forbes incorona Giorgia Meloni: è la quarta donna più influente al mondo

Nella classifica delle 100 donne più influenti al mondo, Giorgia Meloni al quarto posto dietro solo a Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Kamala Harris

Non è solo la prima donna a capo del governo italiano, ma anche la quarta più influente al mondo. Ad assegnare questo titolo di prestigio a Giorgia Meloni, è la rivista Forbes, che per il ventesimo anno ha stilato la classifica delle cento donne più potenti al mondo.

Una posizione molto importante, quella della presidente del Consiglio, che si va a sommare a quella di due altre donne europee: Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica, seguite in terza posizione dalla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris.

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La classifica di Forbes, viene stilata in base a quattro parametri ben precisi: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento.

LA TOP TEN DI FORBES

Ursula von der Leyen, Belgio Christine Lagarde, Germania Kamala Harris, Stati Uniti Giorgia Meloni, Italia Taylor Swift, Stati Uniti Karen Lynch, Stati Uniti Jane Fraser, Stati Uniti Abigail Johnson, Stati Uniti Mary Barra, Stati Uniti Melinda French Gates, Stati Uniti

Oltre a Giorgia Meloni, c’è anche un’altra donna presente in classifica: si tratta di Margherita Della Valle, ceo di Vodafone, che ha conquistato il 42esimo posto.

Tra le star internazionali invece, non si può non notare il quinto posto di Taylor Swift e il grando salto di Beyoncé che dall’80esimo posto dello scorso anno ha raggiunto il 36esimo. Fa riflettere poi, la centesima posizione di Barbie, che lo scorso anno era di Masha Amini, donna curdo-iraniana che lo scorso anno è morta per essersi opposta all’hijab, dando vita a proteste in tutto il mondo.