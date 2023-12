Daddy Yankee folgorato sulla via di Damasco: “Lascio la musica”

“Lascio la musica per seguire Gesù”: Daddy Yankee, la star del raggaeton famosa per “La Gasolina” e “Despasito” con Luis Fonsi, si ritira

Si chiude definitivamente il capitolo musica per Daddy Yankee. L’artista – famoso per “Gasolina” e “Despasito” con Luis Fonsi – aveva anticipato la decisione un anno fa, svelando l’intenzione di seguire un percorso spirituale e dedicare la propria vita a Gesù. Tra 2022 e il 2023 ha salutato i suoi fan con il tour mondiale “La Última Vuelta”. Domenica sera, il concerto di addio al Coliseo di Porto Rico.

“Famiglia, questo è il giorno più importante della mia vita- ha detto il 46enne- stasera riconosco e non mi vergogno di dire al mondo intero che Cristo vive in me e che io vivrò per lui. Questa è la fine di un capitolo e l’inizio di uno completamente nuovo”.

L’avvicinamento alla fede è stato necessario per la star del raggaeton. Il successo era quasi diventato una malattia: “Per molto tempo ho cercato di riempire un vuoto nella mia vita che nessuno poteva colmare. Stavo cercando di completare e trovare un significato nella mia vita. A volte sembravo molto felice, ma mancava qualcosa per completarmi. E devo confessare che quei giorni sono finiti”.

E per questo la citazione di un versetto di Matteo: “A che serve all’uomo guadagnare il mondo intero, se perde la vita? O quanto potrà pagare l’uomo per la sua vita? Perché il Figlio dell’uomo verrà con la gloria di suo Padre e dei suoi angeli, e allora ricompenserà ciascuno secondo ciò che ha fatto“.

“A tutte le persone che mi hanno seguito, seguite Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita – ha concluso -. Proprio come Gesù, con la sua misericordia, mi ha permesso di viaggiare per il mondo, nella tua misericordia. Padre, spero che tu mi permetta di evangelizzare il mondo da Porto Rico“.