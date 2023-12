Da Paco Osuna a Ralf: a dicembre serate da non perdere al Peter Pan di Misano

La programmazione di dicembre 2023 del Peter Pan propone guest quali Paco Osuna (7 dicembre), Manuelito (15 dicembre) e Ralf (22 dicembre) e diverse one-night a rotazione

Anche d’inverno la Romagna è diventata terra d’elezione per il turismo fuoristagione e come di consueto a dicembre il Peter Pan di Misano Adriatico è pronto a fare la sua parte con una programmazione ed una serie di guest come sempre cangianti.

venerdì 1° dicembre: Metempsicosi. Dal 1997 Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare.

sabato 2 dicembre: Vida Loca. I sabati sera del Peter Pan vedono sempre protagonista la serata Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop. A dicembre Vida Loca sarà protagonista anche del Capodanno del Peter.

giovedì 7 dicembre. Vita presenta Paco Osuna e Dj Protein. Da oltre 25 anni il dj e producer spagnolo Paco Osuna è protagonista indiscusso nei club e nei festival più importanti al mondo; merito di una conoscenza musicale che ha pochi eguali, una qualità in Osuna si abbina a creatività, capacità di osare e incessante ricerca. Ogni sessione per lui è sempre una nuova sfida, una missione nell’inventare e nel rinnovarsi. Resident questa estate ogni martedì all’Hï Ibiza, Osuna negli anni si è distinto anche grazie alla sua etichetta discografica Mindshake, divenuta in breve tempo un riferimento per gli adepti della techno.

sabato 9 dicembre: Vida Loca.

venerdì 15 dicembre: Clorophilla con Manuelito, Nicola Zucchi, Minuz e Tanja Monies. Discografico, manager, direttore creativo, artista e talent scout, Manuelito “Hell Raton” è co-fondatore e co-titolare di Machete Empire Records, Me Next, Next Show e Machete Gaming, di cui è anche CEO. Disciplina, determinazione e forte spirito di innovazione lo hanno portato a ricoprire ruoli essenziali anche nella musica, spesso dietro le quinte, raggiungendo importanti traguardi anche in prima linea, come ad X Factor. Grazie alla sua personalità poliedrica, Manuelito spazia tra arti e settori: da musica e gaming a paracadutismo, ogni disciplina può passare sotto il nome Machete.

sabato 16 dicembre: Vida Loca.

venerdì 22 dicembre: Ralf e Mappa. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, basti pensare alle sue performance insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, a quelle insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti. “Mancato ballerino di prima fila, faccio ballare la gente da più di trent’anni. E questo è quanto” si legge nella sua biografia. Non serve davvero aggiungere altro.

lunedì 25 dicembre: 90 Wonderland. Natale al Peter Pan in compagnia degli anni novanta, con animazione, effetti speciali e tanto altro per un party dedicato ad un decennio memorabile.

domenica 31 dicembre: Capodanno con Vida Loca. Ulteriori dettagli nei successivi comunicati.

Peter Pan Club Misano Adriatico

via Scacciano 161

infoline 393/5027597

https://peterpanclub.net