Tachicardia parossistica sopraventricolare: buoni risultati con etripamil spray

Tachicardia parossistica sopraventricolare: ancora buoni risultati con l’autosomministrazione di etripamil in spray nasale

Etripamil – calcioantagonista ad azione rapida – in formulazione spray nasale continua a mostrare risultati promettenti come metodo per i pazienti di trattare la propria tachicardia sopraventricolare parossistica (PSVT) senza la necessità di una visita al pronto soccorso o di un ulteriore intervento. È quanto suggeriscono i dati dello studio di estensione in aperto NODE-302, pubblicato online sul “Journal of American Heart Association” (JAHA).

La terapia sembra anche funzionare in modo coerente per le persone con episodi ricorrenti. La metà di coloro che lo hanno usato per affrontare due episodi di PVST ha visto la frequenza cardiaca tornare alla normalità entrambe le volte.

I vantaggi del farmaco per il paziente

«Questo è un farmaco molto utile perché quando i pazienti hanno SVT, se non possono fermare la loro aritmia facendo una manovra di Valsalva, o manovra vagale, allora l’unica opzione è andare in un pronto soccorso o chiamare un’ambulanza» in modo che possano ricevere adenosina IV, ricordano gli autori dello studio, guidati da James E. Ip, del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center di New York.

Due proprietà rendono l’etripamil adatto per PVST, ha detto Ip. «Ha un rapido inizio d’azione, quindi funziona in pochi minuti. Inoltre, ha una molecola ridisegnata in modo che venga metabolizzata rapidamente dal corpo». Prima dello spray nasale, l’altra opzione per l’auto-trattamento era la “pillola in tasca”, nella quale i pazienti assumono un rimedio orale per PVST, spiega Ip. Ma con una pillola, aggiunge, il farmaco è più lento a essere eliminato dal corpo e può causare effetti collaterali.

I nuovi risultati seguono, più recentemente, quelli dello studio randomizzato RAPID, presentato per la prima volta integralmente al congresso dell’American Heart Association (AHA) del 2022 e pubblicato questa estate su Lancet, che mostra che lo spray nasale etripamil per i pazienti con PSVT è sicuro ed efficace.

Prima di questo è arrivato NODE-301, uno studio randomizzato di fase III i cui risultati sono stati rilasciati all’AHA 2021. Questo studio ha testato etripamil 70 mg spray nasale in pazienti con PVST i cui sintomi continuavano nonostante una manovra vagale. Il farmaco è risultato sicuro ma non si era riusciti a mostrare un vantaggio significativo per lo spray rispetto al placebo in relazione al suo endpoint primario: interruzione della PSVT verificata da ECG entro 5 ore dal trattamento.

Tuttavia, ha sottolineato Ip, sembrava esserci qualche beneficio con lo spray. Per esempio, il 54% dei pazienti del gruppo etripamil ha visto la loro PSVT terminare entro 30 minuti, rispetto al 35% del gruppo placebo. Dopo che il NODE-301 è stato completato, i suoi partecipanti hanno avuto la possibilità di continuare nello studio di estensione NODE-302. Il documento ora pubblicato focalizza la sua attenzione su quella finestra di 30 minuti.

Lo studio NODE-302

Un totale di 169 pazienti hanno preso parte a NODE-302, di cui 105 hanno auto-somministrato lo spray nasale almeno una volta per i sintomi PSVT percepiti (ma non verificati) in un periodo mediano di follow-up di 232 giorni.

Quarantacinque dei 105 (42,9%) hanno sperimentato un evento avverso emergente dal trattamento, sebbene questi fossero «generalmente transitori e da lievi a moderati», riferiscono i ricercatori. La congestione nasale si è verificata nel 14,3%, il disagio nasale nel 14,3% e la rinorrea nel 12,4%, ma nessuno ha avuto un grave evento di sicurezza cardiaca entro 24 ore dall’uso di etripamil.

In tutto ci sono stati 188 episodi verificati di PSVT per i quali 92 pazienti hanno usato etripamil: il 60,2% ha visto la frequenza cardiaca riportata alla normalità entro 30 minuti e il 75,1% ha visto il suo ritorno entro un’ora. Tra questi, 16 episodi di PSVT hanno richiesto un intervento aggiuntivo oltre l’etripamil: 12 sono stati trattati con adenosina IV, due con manovra vagale assistita dal medico e due con farmaci di salvataggio auto-somministrati per via orale o pillola in tasca.

L’analisi delle recidive ha incluso 40 pazienti che si sono auto-trattati per due episodi di PSVT. Qui, il 75% ha avuto una risposta coerente a etripamil entro 30 minuti – metà con conversione in entrambi gli episodi, mentre nove non hanno avuto conversione in nessuno dei due.

«Gli studi in attesa di una seconda dose di etripamil intranasale durante la PSVT in corso senza supervisione medica forniranno ulteriori dati di sicurezza ed efficacia per valutare la sua potenziale applicazione terapeutica» osservano i ricercatori.

Secondo un comunicato stampa della società che sviluppa il farmaco, Milestone Pharmaceuticals, questa prevede di chiedere l’approvazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti per un’indicazione PVST in questo mese di ottobre. Il prodotto è anche in fase di studio in pazienti con fibrillazione atriale con frequenza ventricolare rapida nello studio di fase II ReVeRA in corso, che ha completato l’arruolamento e dovrebbe riportare i dati top-line entro la fine dell’anno.

Fonte:

Ip JE, Coutu B, Bennett MT, Pandey AS, Stambler BS, Sager P, Chen M, Shardonofsky S, Plat F, Camm AJ. Etripamil Nasal Spray for Conversion of Repeated Spontaneous Episodes of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia During Long-Term Follow-Up: Results From the NODE-302 Study. J Am Heart Assoc. 2023 Sep 27:e028227. doi: 10.1161/JAHA.122.028227. [Epub ahead of print]leggi