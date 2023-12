Scaia torna con il suo nuovo singolo “Happy In My Dreams”

Il dj/producer italiano SCAIA, in uscita con il suo nuovo singolo dal titolo “Happy In My Dreams” sull’etichetta Gas Records di Alex Nocera

SCAIA, dj/producer e autore italiano, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Happy In My Dreams”, sulla realtà italiana Gas Records del noto produttore

Alex Nocera.

Il brano è disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

“Happy In My Dreams” nasce dalla forte fusione del genere Techno con il Pop, sonorità che SCAIA ha sempre messo in risalto e proposto nei migliori club della riviera romagnola. I suoi dj set esplosivi ad oggi hanno fatto ballare il pubblico di celebri locali come Altromondo Studios, Peter Pan, passando per Villa delle Rose, fino ad arrivare al Cocoricò, la piramide d’Italia, in collaborazione con le magiche notti targate “Tunga”.

La felicità è al centro di questo brano con cui l’artista intende far risaltare quanto sia importante seguire i propri sogni nonostante le difficoltà della vita. La nostra mente elabora un’infinità di concetti e di messaggi, ma raggiungere la serenità vivendo i propri sogni non ha prezzo.

SCAIA con “Happy In My Dreams” dai richiami “eurodance” è pronto per innalzare

i BPM nei dancefloor.

Ascolta “Happy In My Dreams” su Spotify: https://spotify.link/54kBa7qXtDb