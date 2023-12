Risorse umane: Hacking Talents al fianco di Svicom

Svicom SpA Società Benefit ha scelto di affidarsi ad Hacking Talents per valorizzare la People Sustainability dei propri 160 Svicomers

Svicom SpA Società Benefit (https://www.svicom.com/), società leader nel comparto nazionale del Real Estate, ha scelto di affidarsi ad Hacking Talents (https://www.hackingtalents.com/) – la prima piattaforma digitale che abilita la messa a terra di programmi HR data-driven e che mette l’esperienza delle persone al centro – per valorizzare la People Sustainability dei propri 160 Svicomers. Svicom si aggiunge così alle aziende già clienti di Hacking Talents tra cui Unobravo, Olympus, Indigo.ai, Fondazione Italiana Accenture, Angelini Wines & Estate.

Partendo dall’obiettivo di accrescere il benessere, nonché valorizzare il talento e l’unicità di ogni persona, la partnership ha avuto inizio con la definizione di People Sustainability per Svicom, “dichiarazione” rivolta a tutti i suoi Svicomers: contribuire alla creazione di un ambiente di valore grazie ad un’attitudine fondata su etica e professionalità, in un contesto che sostiene le ambizioni uniche di ciascun individuo.

Attraverso la piattaforma di matching digitale sviluppata da Hacking Talent, le persone di Svicom sono state coinvolte in oltre 600 ore di match fra colleghi e colleghe e più di 200 ore di accrescimento delle competenze di leadership.

Per supportare Svicom nel suo people engagement program, sono state identificate dal team di Hacking Talents due punti di forza del team (la distribuzione territoriale e la diversità generazionale) da valorizzare ulteriormente grazie a tre strumenti disponibili attraverso la piattaforma digitale: il match tra colleghi, il coaching e le pillole di (in)formazione.

Con queste ultime, ad esempio, ogni persona (attraverso l’ascolto di micro-contenuti digitali della durata di 2 minuti ciascuno) ha approfondito tematiche come il valore dell’errore quale strumento di crescita, l’importanza di dare e ricevere feedback, la bellezza e l’arricchimento delle diversità di generi e generazioni con anche curiosità e riflessioni sulla tendenza a procrastinare il lavoro, rafforzando comportamenti e azioni mai sperimentati prima e in grado di generare innovazione nel lavoro quotidiano.

Nell’ambito dei percorsi individuali di coaching, la piattaforma ha offerto agli Svicomers la possibilità di eseguire un test per l’intelligenza emotiva della durata di 15 minuti, a cui sono seguite sessioni individuali tenute da coach certificati ed esperti di comunicazione, per tramutare gli obiettivi individuali in azioni concrete di crescita professionale, maggiore consapevolezza di sé e delle risorse e proattività nella direzione di innovazione e miglioramento continuo dell’azienda.

I risultati della collaborazione: oltre 300 match, più di 150 sessioni di coaching, ma anche maggior senso di appartenenza, più rete tra colleghi e maggior conoscenza dell’azienda stessa; tutti fattori misurati e monitorati nel tempo attraverso modelli di analisi quantitativa e qualitativa, definiti in modo specifico per Svicom.

“Hacking Talents nasce con l’obiettivo di offrire alle organizzazioni strumenti innovativi per la crescita professionale delle proprie persone, generando un impatto positivo (e misurabile) sull’individuo, sul team di appartenenza e sui risultati aziendali – spiega Federica Pasini, CEO e co-founder di Hacking Talents – Dalla nostra costituzione siamo alla ricerca di imprenditori e manager d’azienda che, guardando al futuro, decidono di investire oggi nel proprio capitale umano riconoscendolo come il motore principale per la propria crescita e solidità.

Per Hacking Talents è stato un onore lavorare con Svicom, una realtà italiana solida che guarda concretamente al futuro partendo dalla valorizzazione delle risorse oggi disponibili: tutti i suoi dipendenti e collaboratori, per liberarne il massimo potenziale. Incontrare dal vivo le persone di Svicom dopo la partecipazione al programma proposto da Hacking Talents, vedere negli occhi di tutti i partecipanti il benessere emerso grazie alle connessioni di valore create, toccare con mano l’impatto generato ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. E come diciamo in Hacking Talents: investire in processi innovativi per la crescita professionale nelle organizzazioni, se non ora, quando?”.

“Il percorso di Svicom come Società Benefit è indissolubilmente legato al benessere delle nostre persone e all’evoluzione delle loro human skills, su cui abbiamo svolto un ottimo lavoro nel corso del 2023, grazie alle attività di digital matching e coaching sviluppate e customizzate da Hacking Talents. – afferma Letizia Cantini, General Manager e Partner di Svicom – Il crosspoint con Hacking Talents si fonda sui valori cardine della sostenibilità people secondo Svicom: la promozione dei talenti di ogni professionista partendo dalla consapevolezza; la scelta di valorizzare l’unicità delle persone e offrire loro percorsi di empowerment; il costante orientamento al futuro grazie a percorsi agili e aperti all’innovazione.”

Hacking Talents

Hacking Talents è una piattaforma digitale che nasce nel 2021 con l’obiettivo di accelerare e migliorare lo sviluppo e l’engagement dei dipendenti di un’azienda. All’interno della piattaforma di Hacking Talents, ogni realtà può attivare il mix di diversi strumenti per arricchire l’employee experience a supporto del raggiungimento degli obiettivi HR. Il portale permette alle persone di comprendere il proprio funzionamento e la propria capacità di influenzare gli altri, comunicare ed essere inclusivi. Per tenere traccia dell’andamento e dei progressi di tutti i percorsi, Hacking Talents mette a disposizione una dashboard custom consultabile in qualsiasi momento. L’azienda ha collaborato e collabora con importanti realtà del calibro di Olympus, Indigo.ai, Fondazione Italiana Accenture, Angelini Wines & Estate, Unobravo, Svicom. Per saperne di più: www.hackingtalents.com