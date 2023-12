Nuovi avvistamenti UFO da Sant’Egidio (Perugia) a San Giorgio del Sannio

Tre nuovi avvistamenti Ufo a Sant’Egidio, in provincia di Perugia, poi Mondragone in provincia di Caserta ed infine San Giorgio del Sannio nel beneventano

Tre avvistamenti ufo davvero straordinari hanno interessato l’Italia: un ufo a forma di astronave, uno triangolare e due ufo che si fondono in uno. I tre casi hanno interessato l’Umbria con Sant’Egidio, in quel di Perugia, poi Mondragone in provincia di Caserta ed infine San Giorgio del Sannio nel beneventano. Quindi, due casi si sono avuti in Campania, che si conferma, ancora una volta, terra di ufo, in particolare con Mondragone che, negli ultimi anni, ha fatto la parte del leone con molte segnalazioni. Il Presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, Angelo Carannante che ne è anche il fondatore, ha sottolineato l’importanza dei tre avvistamenti, caratterizzati da tipi di ufo diversi, dichiarando, con la sua proverbiale prudenza e razionalità, che non si esclude nessuna ipotesi.

In particolare, a Mondragone, il 25 luglio 2022, Antonio Pisano, il ricercatore del CUFOM, che vanta una sorta di feeling con gli ufo, annoverando molti video, ma anche foto, da lui girati nel proprio curriculum, ha addirittura filmato, nello stesso momento, tre ufo, due dei quali, ad un certo momento, si sono incredibilmente fusi l’uno con l’altro, proprio davanti al cellulare che riprendeva la inusuale scena. Ardua si presenta qualsiasi spiegazione convenzionale. Il video è postato su CUFOMCHANNEL, di youtube, al link: https://www.youtube.com/watch?v=Jt-nYu9ftxM.

A Sant’Egidio, il 15 dicembre 2022, invece, è stato filmato alla presenza di due testimoni, uno stranissimo velivolo che, all’analisi, si è rivelato di forma triangolare, tipologia presente nella casistica ufologica: il fatto strano, è che in alto a sinistra del video,, rispetto all’oggetto triangolare, si osserva una specie di piccolo oggetto luminoso, di luce molto più debole, che poteva far parte dell’oggetto più grande o forse lo accompagnava. L’ipotesi razionale, anche se molto difficile da configurare, è che fosse un elicottero, ma tutti gli elementi sono contro tale possibilità. Il video è fruibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=d9r22LYhgTE.

Infine il terzo avvistamento, quello di San Giorgio del Sannio, del 14.03.2023, probabilmente, ma non è assolutamente certo che lo fosse, poteva essere una nube lenticolare. L’oggetto immortalato nelle immagini, ha la forma di una vera e propria astronave, di quelle simili alla saga di Star Trek, di una straordinaria precisione e con diverse caratteristiche che fanno fortemente dubitare di essere in presenza di una nuvola lenticolare.

Il video si trova al link di youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aJU8eX84v0s.

Dal CUFOM hanno comunicato che sono passati alcuni mesi dai tre casi citati, in quanto qualcuno di essi è pervenuto dopo diverso tempo ai ricercatori, mentre altri hanno avuto bisogno di un lungo lavoro di indagine, in modo da dare una più accurata risposta possibile. Sul sito ufficiale del CUFOM, associazione di ricerca senza scopo di lucro, raggiungibile anche tramite i maggiori social, sono online i risultati delle approfondite indagini svolte dagli ufologi del CUFOM, che hanno affrontato i casi in modo meticoloso.

Si invitano i testimoni di avvistamenti ufo o di vicende comunque connesse ad essi, ad inviare le segnalazioni al n. di Whatsapp 3204659798 anche telefonico, oppure su centroufologicomediterraneo2@gmail.com o, infine, su angelo.carannante30@gmail.com, in modo che un team di esperti cercherà di darvi una spiegazione.