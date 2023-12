Eric Falcand è il nuovo CEO di Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica specializzata nella commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutic

Eric Falcand è il nuovo CEO di Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica specializzata nella commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico, storicamente radicata in Italia e in forte espansione oltre i confini nazionali, controllata dai fondi di Private Equity Ardian e NB Renaissance in partnership con la famiglia Del Bono. Falcand succede ad Alessandro Del Bono che continuerà a ricoprire l’incarico di Presidente Esecutivo.

La nomina di Falcand è coerente con la strategia di sviluppo di Neopharmed Gentili, avviata negli anni 2000 e consolidatasi con l’entrata nel capitale di importanti player internazionali come Ardian e NB Renaissance, con l’obiettivo di potenziare e accelerare uteriormente la crescita dell’azienda in Italia e in Europa. Con sede a Milano, Neopharmed Gentili è oggi una delle maggiori aziende farmaceutiche operanti sul mercato italiano. Forte di una delle più grandi reti di informatori scientifici in Italia, vanta una posizione da leader in diverse aree terapeutiche come quella cardiovascolare e quella neurologica, mettendo a disposizione degli specialisti e dei medici di medicina generale un ampio ventaglio di soluzioni terapeutiche.

Commentando la sua nomina a CEO di Neopharmed Gentili, Eric Falcand ha dichiarato: “La crescita di Neopharmed Gentili in Italia, in particolare negli ultimi anni, è stata considerevole. Neopharmed Gentili è una realtà farmaceutica di successo, esempio di competitività e attrattività nei mercati in cui opera. Partendo da queste solide basi, è un onore per me contribuire ad accelerare la crescita internazionale dell’azienda, in particolar modo nell’Unione Europea, con l’obiettivo di portare farmaci sempre più innovativi ai pazienti in Italia e in Europa. Ringrazio Alessandro del Bono e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia e la stima dimostrata con questa nomina”.

Eric Falcand, francese, ha maturato un’esperienza ultra-trentennale nel settore farmaceutico, ricoprendo posizioni di leadership alla guida di filiali di multinazionali farmaceutiche e nell’area di sviluppo del business. Prima di approdare in Neopharmed Gentili, ha ricoperto la carica di Vicepresidente e Responsabile Globale del Business Development presso i Laboratori Servier, dove ha condotto diverse importanti operazioni di M&A di trasformazione per il Gruppo; in precedenza, ha ricoperto diverse posizioni di Direzione Generale, tra cui quella di Amministratore Delegato di Servier Russia e CEO di Servier UK, ed è stato responsabile dello sviluppo commerciale e delle licenze di Servier negli Stati Uniti. Prima di lavorare in Servier, è stato responsabile delle operazioni commerciali in diverse aziende, tra cui Synthelabo (Sanofi) e Virbac. Falcand ha conseguito un dottorato in Medicina Veterinaria presso l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon e un MBA presso la EM Lyon Business School. Si è laureato presso l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon.

“Falcand è un manager di grande esperienza, con solide qualità umane e professionali e una forte visione internazionale, qualità che lo rendono la figura ideale per guidare l’azienda nella sua nuova fase di espansione. Avrà il pieno supporto dal Consiglio di Amministrazione e gli auguro un lungo percorso di successo e grandi soddisfazioni alla guida dell’azienda”, ha aggiunto il Presidente Esecutivo di Neopharmed Gentili, Alessandro Del Bono.