AVIS e UILDM rinnovano la propria collaborazione

L’’accordo impegna AVIS e UILDM a promuovere le reciproche attività e ad accrescere il coinvolgimento delle rispettive reti territoriali

Una collaborazione che si rinnova e che va avanti con valori e obiettivi reciproci sempre più forti. AVIS Nazionale e UILDM (l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) hanno firmato un protocollo d’intesa che, in continuità con quello sottoscritto nel febbraio 2020, le vedrà operare fianco a fianco sul territorio per i prossimi tre anni.

L’accordo prevede che le due realtà identifichino problematiche comuni, analizzando le criticità a livello nazionale e locale per condividere obiettivi e strumenti di intervento. In particolare, verranno organizzati incontri regionali e locali per accrescere la conoscenza reciproca e il lavoro in sinergia, ed è prevista la collaborazione in eventi e campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, nella reciproca divulgazione di attività e promozione al volontariato.

Entrambe, inoltre, collaboreranno per favorire il ricambio generazionale nelle rispettive realtà e lo sviluppo delle reti territoriali.

«Siamo molto soddisfatti di aver rinnovato il rapporto di collaborazione con la UILDM – dichiara il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola – Mi sento di dire che si è trattato solo di una formalità, visto che le nostre realtà lavorano da anni fianco a fianco per promuovere le rispettive attività sul territorio e sensibilizzare le persone sull’importanza della ricerca e della donazione di sangue ed emocomponenti. Come la scelta volontaria, gratuita e periodica dei donatori contribuisce a garantire scorte necessarie per le attività ospedaliere e le terapie salvavita, così UILDM ogni giorno cerca di individuare soluzioni sempre più efficaci per i pazienti con distrofia e altre patologie neuromuscolari. La recente visita che abbiamo effettuato insieme nel Centro NeMO dell’ospedale Niguarda di Milano dimostra il coinvolgimento reciproco e il legame indissolubile che ci vede allineati e proattivi a tutela di chi ha più bisogno. La mia speranza è che questo accordo sia solo il punto di partenza per nuovi traguardi da tagliare insieme a favore di tanti pazienti, per supportarli valorizzando progetti che aumentino la loro qualità della vita».

«Fin dalla nascita di UILDM abbiamo compreso che fare rete con il territorio e creare alleanze associative è il primo passo per promuovere i diritti di tutte le persone – spiega il presidente Nazionale di UILDM, Marco Rasconi – Da soli possiamo fare, ma insieme agli altri riusciamo a fare molto di più. È questo che ci accomuna ad AVIS: il desiderio di coinvolgere sempre più persone nei nostri percorsi per allargare le possibilità di donare. Donare tempo, servizi, sangue, che nel concreto si traducono in migliore qualità della vita e maggiori opportunità per tutti. Il rinnovo del protocollo d’intesa con AVIS è il momento per ribadire il nostro impegno per le persone».