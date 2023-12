A Padova in migliaia per il funerale di Giulia Cecchettin

In migliaia per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin: i funerali in diretta tv. Le esequie saranno celebrate dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Giulia. Occhi lucidi e sguardo attento: sono diecimila le persone e milioni quelle che stanno seguendo in diretta i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. Giulia, l’ennesima vittima di un femminicidio.

Le esequie sono celebrate dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Dalle 9 sono stati aperti i varchi per accedere alla chiesa in cui possono prendere posto circa 1.150 persone, ma chi non è riuscito ad entrare può seguire la celebrazione sui due maxischermi allestiti in Prato della Valle, la vastissima piazza antistante la Basilica che è stata divisa in due settori.

Oltre alla famiglia di Giulia, il papà Gino, la sorella Elena, il fratello Davide e la nonna che indossano tutti il nastro rosso contro la violenza sulle donne, a dare l’ultimo saluto alla studentessa i suoi compagni dell’Università di Padova e per le istituzioni c’è Luca Zaia assieme al il sindaco di Padova Sergio Giordani e a molti sindaci della Regione. Per i governo c’è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Era attesa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e auspicata da molti anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Basilica è stata scelta dalla famiglia Cecchettin per dare “un grande messaggio di partecipazione“.

LUTTO CITTADINO

Ieri, il governatore del Veneto, Luca Zaia ha dichiarato lutto cittadino della Regione per l’intera giornata. Zaia si aspetta che ‘fuori’ dalla chiesa il Veneto si faccia sentire. Dopo una vicenda “spartiacque” come quella di Giulia Cecchettin, proprio perché si tratta di avere una reazione “di comunità”, “faccio appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie. Ovviamente, chi può”, ma chi può “abbassi la serranda o spenga la luce del negozio per cinque, 10 minuti o per la durata del funerale… O Suoni il clacson… Che in Veneto si faccia rumore ma per dire che questi dati sono inquietanti e quindi sì, se ne ne deve parlare a scuola. Ma il senso di comunità è più forte e allora domani come Veneto facciamo qualcosa, ognuno nel suo piccolo dia un segnale”.

Nel pomeriggio di ieri la gigantografia di Giulia con la scritta ‘ti vogliamo bene’ affissa sulla parete del Municipio di Vigonovo, dove risiede la famiglia, è stata tolta e trasferita a Padova per il funerale ed è stata collocata nello spazio antistante la Basilica. “Ringrazio le tantissime persone che hanno voluto donare un fiore, un ricordo, una preghiera per ricordare Giulia- sottolinea il sindaco Luca Martello- Non potremo dimenticare la fortissima emozione che questi fiori e questa foto hanno trasmesso in ognuno di noi. Invitiamo tutti ad unirsi a noi domani a Padova per l’ultimo saluto a Giulia, un’opportunità per dimostrare con la presenza l’attenzione e l’impegno con cui continueremo tutti insieme a ricordare questa perdita”.

DOVE SEGUIRE IL FUNERALE

La funzione sarà trasmessa già prima dell’inizio in diretta sia al Tg1 che su Canale 5 che dedicherà uno speciale; le esequie saranno trasmesse in diretta anche da Telechiara, l’emittente della Diocesi di Padova che durante il Tg Veneto News trasmetterà ‘L’ultimo abbraccio a Giulia’.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).