Previsioni meteo 4 dicembre 2023: possibili nevicate al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 dicembre 2023: peggioramento del tempo tra pomeriggio e sera con possibilità di neve a bassa quota al Nord

Ancora condizioni meteo invernali sull’Italia in questi primi giorni di dicembre. Nel corso del pomeriggio di oggi avremo un rapido peggioramento del tempo a partire dalla regioni di Nord-Ovest con nevicate a quote collinari (5-600 metri) che nel corso della notte si estenderanno a tutto il settentrione con quota in calo. Fiocchi bianchi attesi nella notte anche sull’Emilia, mentre domani avremo ancora precipitazioni su tutto il Nord Italia e piogge sulle regioni del Centro. Entro mercoledì il tempo migliorerà su tutte le regioni centro-settentrionali, mentre le piogge si sposteranno al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli fenomeni solo su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio peggiora con deboli precipitazioni diffuse, nevose fino a quote molto basse o prossime al piano al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni diffusi, nevosi fino a 100-200 metri di quota o localmente in pianura tra Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma sempre con tempo asciutto, salvo deboli piogge sull’alta Toscana. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Toscana con piogge e acquazzoni, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e nuvolosità in aumento. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .