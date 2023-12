Nei bimbi con paralisi cerebrale dolore cronico sottotrattato

Uno studio condotto su bambini affetti da paralisi cerebrale in Danimarca rivela che la metà ha sperimentato dolore cronico, con tre quarti non sufficientemente trattati

Uno studio condotto su bambini affetti da paralisi cerebrale (CP) in Danimarca rivela che la metà ha sperimentato dolore cronico, con tre quarti non sufficientemente trattati per il dolore e un terzo affetto da dolore di intensità alta e bassa.

I ricercatori hanno presentato i risultati di un questionario distribuito ai genitori di 120 bambini (fascia di età, 2-19 anni) sul dolore quotidiano, definito come dolore cronico con esacerbazioni acute. Secondo lo studio, il 51% dei genitori ha riferito che i propri figli hanno sperimentato dolore quotidiano, il 75% ha riferito un trattamento antidolorifico inadeguato e il 32% ha sperimentato un’intensità del dolore indesiderata.

L’autore principale Tamo Sultan, dottorando presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università di Copenhagen, in Danimarca, ha affermato che molteplici fattori contribuiscono al dolore nei bambini con paralisi cerebrale. Questi fattori includono complicazioni muscolo-scheletriche (lussazione dell’anca, deformità muscolo-scheletrica, scoliosi, spasticità), interventi terapeutici (chirurgia, fisioterapia, iniezioni di tossina botulinica) e problemi gastrointestinali, come la stitichezza, ha affermato Sultan, che ha sottolineato che dividere il dolore in più e meno grave spiega la fluttuazione del dolore.

Secondo lo studio, la maggior parte dei bambini ha ricevuto interventi farmacologici e/o non farmacologici, mentre un quarto non ha riportato alcun intervento sul dolore. Il massaggio rappresentava la strategia più comune di alleviamento del dolore (49%), seguito dal paracetamolo (acetaminofene; 36%), secondo lo studio, che metteva in guardia contro l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei, farmaci antiepilettici e rilassanti muscolari a causa degli effetti collaterali potenzialmente debilitanti.

“Il massaggio può essere facilmente eseguito a casa”, ha affermato Enoch Leung, fisiatra presso il Children’s Healthcare di Atlanta. “È a basso costo e non ha effetti potenzialmente dannosi rispetto ai farmaci, come il paracetamolo, che a dosi elevate potrebbero causare danni al fegato noti come epatotossicità; essere costoso; e non è sempre facilmente reperibile.”

Sultan si è dichiarato in linea: “I genitori e gli operatori sanitari possono somministrare loro stessi la massoterapia. Inoltre, la massoterapia pediatrica ha dimostrato efficacia nel ridurre l’ipertono, fornendo sollievo dal dolore cronico e contribuendo a ridurre i livelli di ansia e depressione”.

I bias di partecipazione, la segnalazione per procura e la difficoltà nel valutare la gestione gerarchica del dolore nei bambini rappresentano i limiti dello studio, che raccomanda agli operatori sanitari di essere a conoscenza delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la gestione del dolore nei bambini. Suggerisce inoltre di modificare l’indice di gestione del dolore per renderlo più completo.

“La gestione del dolore richiede un approccio olistico, consapevolezza e comprensione dei fattori che contribuiscono alla comparsa del dolore. È importante ricordare che il dolore è un sintomo, non solo una diagnosi”, ha affermato Leung, che ritiene che i risultati meritino ulteriori indagini.

“A seconda del coinvolgimento cognitivo dei pazienti, essi potrebbero non essere in grado di comunicare correttamente il loro livello di dolore. I caregiver potrebbero offrire sollievo dal dolore sulla base di presupposti, non il modo più efficace per gestire il dolore”, ha affermato.

Per mitigare i limiti, Sultan ha raccomandato di “condurre studi più ampi e completi per esplorare e convalidare i nostri risultati prima di trarre risultati conclusivi”. Ha definito l’incidenza del dolore cronico nei bambini con paralisi cerebrale “allarmantemente elevata” e ha approvato le linee guida dell’OMS per integrare interventi non farmacologici e farmacologici all’interno di un modello biopsicosociale completo per la gestione del dolore. “Adottando un simile approccio, possiamo migliorare la qualità delle cure e del supporto fornito a questi giovani pazienti”, ha affermato.

Tamo Sultan , Christian Wong Presence and grade of undertreatment of pain in children with cerebral palsy Scand J Pain. 2023 Jun 2;23(3):546-552. doi: 10.1515/sjpain-2022-0124. Print 2023 Jul 26.

leggi