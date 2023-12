Meluzzi colpito da ischemia: Bassetti sui social tira in ballo i vaccini Covid

Meluzzi colpito da un’ischemia, è stato operato all’ospedale Bufalini di Cesena ed ora è in rianimazione. Bassetti provoca sui social: “Ma non veniva solo ai vaccinati?”

Lo psichiatra e volto dei salotti della tv, Alessandro Meluzzi, sabato scorso è stato colpito da un’ischemia cerebrale mentre era nel suo studio di Rimini. Immediatamente ricoverato, è stato operato all’ospedale Bufalini di Cesena ed ora è in rianimazione, in condizioni ancora gravi ma stabili.

“Preghiamo uniti“: è apparso questo sulla sua bacheca Facebook ieri mattina, allegato ad una preghiera della ‘Coroncina della medaglia miracolosa’ che invoca la protezione della Vergine Maria. Migliaia i commenti con l’emoticon delle mani giunte e più di 10mila le reazioni di vicinanza allo psichiatra tra cui anche quella del suo amico Red Ronnie: “Sono rimasto in contatto con chi gli sta vicino. Alessandro è troppo importante per non tornare a dirigere la difesa della verità“.

LA CARRIERA DI MELUZZI: DA PARLAMENTARE A NO VAX

Alessandro Meluzzi, classe 1955, oltre ad essere stato un parlamentare italiano con Forza Italia, ha aderito all’UDR di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi, prima di approdare all’UDEUR di Mastella nel 2000 e concludere l’esperienza parlamentare nel 2001 (Fonte: Wikipedia). Nel 2015 è diventato primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale con il nome di Alessandro I. Famoso per le sue ‘ospitate’ nei salotti pomeridiani della tv intervenendo come criminologo, è stato anche consulente della difesa di Rudy Guede e di Massimo Giuseppe Bossetti. Nel 2021, da no vax convinto, ha ricevuto la sospensione dall’Ordine dei medici per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il COVID-19.

BASSETTI SCATENA LA POLEMICA ‘NO VAX‘

E proprio sulla militanza nelle schiere dei ‘no vax’ interviene l’infettivologo Matteo Bassetti che sui social, provocatoriamente, scrive: “Ma non era ‘radio no vax’ che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?“. Ed è subito polemica: “Nessun rispetto umano, da parte di questo medico, per un uomo che sta molto male ed è in terapia intensiva. Vergogna!”, si legge su X. E anche: “Che orribile caduta di stile”.