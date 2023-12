Le onde marine fonte di energia elettrica pulita

Energia sostenibile dalle onde: un nuovo sistema risulta maggiormente sostenibile per gli habitat che lo ospitano poiché non vi è una installazione sul fondale marino

La fondatrice e CEO di Eco Wave Power Global AB, Inna Braverman, è stata nominata vincitrice dell’Innovation Award di AltaSea. L’azienda Eco Wave Power ha portato una importante innovazione nel campo dell’energia grazie tecnologico metodo di creazione di energia elettrica prodotto dal moto ondoso del mare. Il pianeta è ricoperto dal 70% di acqua ma a causa degli elevati costi di gestione e dei collegamenti delle infrastrutture installate lontano dalle coste questa possibilità è stata di difficile attuazione.

L’innovativa realizzazione è data dalla compressione e decompressione di galleggianti che comprimono e decomprimono dei pistoni idraulici che trasmettono il fluido idraulico biodegradabile in accumulatori posizionati lungo la riva. Negli accumulatori scaturisce una pressione che fa ruotare il motore idraulico e di conseguenza fa ruotare il generatore che, grazie ad un inverter, trasmette l’elettricità prodotta alla rete elettrica. Il fluido a seguito della decompressione rifluisce nel serbatoio del fluido idraulico dove viene nuovamente utilizzato dai pistoni creando un sistema circolare chiuso. Il tutto è regolamentato e controllato da un sistema di automazione intelligente che permette di gestire i galleggianti nel caso di un moto ondoso inadeguato. I galleggianti possono sollevarsi automaticamente sopra il livello dell’acqua e riposizionarsi autonomamente al termine della burrasca tornando nella piena operatività. L’installazione di tale sistema è studiata per essere posta sulle rive del mare e non solo, inizia a produrre energia elettrica da un’altezza di moto ondoso di 50 centimetri.

A differenza di altri sistemi generativi di energia elettrica dal mare questo sistema risulta maggiormente sostenibile per gli habitat che lo ospitano poichè non vi è una installazione sul fondale marino. L’ Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili stima che, utilizzando solo il 2% degli 800.000 chilometri di coste del mondo che superano una densità di potenza delle onde di 30 kW/m, il potenziale tecnico globale per l’energia delle onde è di circa 500 GW di energia elettrica, sulla base di un’efficienza di conversione del 40%.