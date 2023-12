I Bento tornano con il singolo “I need your help”

“I need your help”, il nuovo singolo del duo elettronico pugliese Bento, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Last Floor Studio I need your help, singolo che segna il ritorno del duo elettronico Bento il cui stile si caratterizza per una profonda ricerca sonora e dalla cura del sound design. Il brano anticipa l’uscita di YΛΗ, nuovo EP realizzato con il contributo NUOVOIMAIE “Nuove produzioni discografiche 2022-2023”.

“Dietro una sensazione pop, il brano smaschera uno stile industrial, big beat misto al jungle catturando come fosse un thriller con l’obiettivo di sorprendere” – Bento

“Sorprendere” è proprio la caratteristica che guida lo stile dei Bento sin dal loro album d’esordio “Hey Dreamers!” (2021), molto apprezzato dagli addetti ai lavori.

Sabato 21 ottobre il singolo verrà presentato live dai Bento nella suggestiva cornice di Palazzo Palmieri a Monopoli, in occasione del PhEST – See Beyond the Sea, uno dei più importanti festival internazionali di fotografia e arte per il contest “Music For PhEST Open Call” che coinvolge la direzione artistica di PhEST, di Dirockato, del Viva Festival, Radio Norba, Battiti Live e il collettivo C’mon Tigre.

CREDITS

Testo e musica: Francesco Barletta, Umberto Coviello

Prodotto dai Bento presso Last Floor Studio.

Label: Last Floor Studio

Copertina: Claudio Macchitella

CHI SONO I BENTO?

I Bento sono un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi. La band si completa con la collaborazione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella.

Vincitori del Bando Nuove Produzioni Discografiche NUOVOIMAIE, a livello nazionale, sono prossimi alla pubblicazione del loro secondo lavoro nel mese di Dicembre 2023.

Vincitori della selezione #MUSICFORPHEST 2023 in collaborazione con Viva Festival e Radio Norba rientrano nei 4 finalisti prendendo parte al festival PhEST – See Beyond the Sea

All’attivo già quattro singoli usciti nel 2020 e 2021: UA, Moon, Forget your Life, Follow, la partecipazione al Genera Festival 2020. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Il 16 Novembre vede alla luce il loro primo album HEY DREAMERS! uscito in anteprima su Soundwall, il più importante portale di riferimento per la musica elettronica in Italia il 15/11/2021 con una recensione del disco molto positiva