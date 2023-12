Grande Fratello, Mirko e Greta si chiariscono e stasera arriva la ex di Varrese

Grande fratello: il triangolo tra Mirko, Perla e Greta continua a tenere banco al Grande Fratello con l’insofferenza di parte del pubblico. Stasera intanto arriva la ex di Varrese

Mirko è nero, Perla è in lacrime e Greta ripete a tutti che era tutto previsto, che doveva aspettarsi che sarebbe successo e quindi c’è poco da meravigliarsi. È più o meno questa situazione al Grande Fratello dopo l’ingresso in casa, nella puntata di sabato 2 dicembre, di Greta Rossetti, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti che lo ha conosciuto mentre partecipavano entrambi a Temptation Island e lei giocava nel ruolo di ‘tentatrice’. I due si erano messi insieme alla fine del programma, subito dopo che lui aveva deciso di lasciare la sua fidanzata storica Perla Vatiero. Dopo l’estate, mentre l’equilibrio della coppia cominciava a vacillare, lui ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello. E dopo, a cascata, si è ritrovato in casa prima Greta con svariate apparizioni (in cui i due hanno più che altro aumentato la distanza tra loro), poi Perla entrata stabilmente come concorrente e infine, da sabato, pure Greta. Ad accoglierla in casa è andato proprio lui, in tugurio. E la scena è stata abbastanza glaciale. Tra i due c’è stato un saluto freddo e poi Mirko si è ritrovato assolutamente privo di parole ed è apparso fortemente risentito.

MIRKO SECCATO, PERLA IN LACRIME

Il giovane, rietino di 26 anni, non ha nascosto il suo disappunto e dopo poche ore dalla fine della diretta è scoppiato, piangendo con altri coinquilini e dicendo di provare “rabbia” per l’arrivo di lei. Lui e Greta, poi, ieri sera, hanno avuto un lungo confronto e hanno discusso quasi tutta la sera (cosa che ha fatto piangere Perla al grido di “Non sono di ferro”).

UN TRIANGOLO CHE HA STANCATO UN PO’ TUTTI (TRANNE SIGNORINI)

Del triangolo che ormai mezza Italia conosce si tornerà inevitabilmente a parlare anche stasera, anche la vicenda, sia nella casa che fuori, comincia veramente a stancare. Nella casa il messaggio lo ha lanciato Fiordaliso, che sabato sera quando si è parlato dell’arrivo di Greta ha detto senza mezzi termini: “È un cambio di programma che non mi piace“. Signorini però l’ha messa a tacere dicendo “piace molto al pubblico”. Sarà. Forse a una parte di pubblico, perché in realtà a spulciare i social è pieno di spettatori che non ne possono più di questi tre (ma soprattutto di Greta) e della loro vicenda. E i commenti che si leggono sotto alla clip di presentazione di Greta tradiscono un malessere diffuso nei confronti della nuova concorrente e della sua scelta di entrare. Lei parla dell’ingresso “più atteso” e sotto un coro di commenti la travolge: “Sì, da tua madre e tuo fratello“, oppure “Ma più atteso da chi? Dai tuoi genitori”. Oppure “Tranquilla ne potevamo fare benissimo a meno del tuo ingresso, senza offesa”. tanti commentano proprio negativamente l’ingresso: “Benvenuti al grande circo di Moira Orfei”, oppure “Mamm mia che falsa”. E ancora: “In realtà non ti vuole nessuno all’interno della casa😅😅😅 Hai solo rovinato gli equilibri, fatti da parte”.

IL CONFRONTO TRA MIRKO E GRETA: “NON TORNEREI MAI CON TE”

“Quando sono entrato non mi sarei mai aspettato che le cose sarebbero andate in questa maniera. Mai. Non è che non mi sento libero, ma un po’ in imbarazzo. Come l’equilibrio è cambiato con l’entrata di Perla, adesso ricambia” ha spiegato Mirko Brunetti. “Sono crollato perché non pensavo che sarebbe successo tutto questo. Non pensavo alla tua entrata o a quella di Perla“. Greta Rossetti gli dice che il sentimento da parte sua c’è ancora “ma andrà via, perché ci sono rimasta male”. E che Mirko deve sentirsi libero di fare quello che vuole: “Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso. Non capisco come io possa metterti in imbarazzo. Per me puoi pure metterti nel letto con una. Il sentimento ce l’ho, mi andrà via da solo, è diminuito perché mi hai deluso. Non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti, ti devi sentire libero. La mia decisione definitiva è questa”.

I “15 CONFESSIONALI” DI MIRKO

“È un programma televisivo, sapevi che sarebbe successo”, dice lei. “Lo so, non mi sono mai lamentato”., risponde Mirko. E lei: “Ora ti stai piangendo addosso”. Lui spiega che ha avuto un crollo (perché “anche io ho le mie fragilità”) e dice che non è in imbarazzo per la questione di Perla. “E allora cos’è? Non sei chiaro”, replica Greta. “Ho la testa che scoppia, ho fatto 15 confessionali“, dice Mirko.

Greta incalza poi Mirko sull’evidente avvicinamento tra lui e Perla: Mirko parla di necessità di vivere le cose “con leggerezza” all’interno della casa. Ma, fa notare lei, viste da casa le cose sono un po’ diverse. “Vorrei che almeno tu ammettessi, a me e a te, che io non sono pazza e che ho tutto il diritto di esserci rimasta male per quello che ho visto. Perché un avvicinamento così forte, anche se ti avevo lasciato, dopo due giorni non avviene. Significa che io avevo ragione su quello che avevo visto. Se dici ‘Ti amo’ a me, ma poi abbracci 300 mila volte al giorno un’altra, sai io dove me lo metto quel ‘ti amo’? Servono i fatti, gli sguardi, non le parole”.

I NUOVI CONCORRENTI, ARRIVA LA EX DI VARRESE?

Stasera, intanto, potrebbe entrare nella casa altri due nuovi concorrenti: erano stati infatti annunciati quattro nuovi ingressi e sabato 2 dicembre ce ne sono stati due (Greta e Rosanna Fratello). Questa sera i rumors fanno il nome di Monia La Ferrera e Federico Massaro: lei è una hostess ed è una ex di Massimiliano Varrese (la foto è tratta dal suo profilo Instagram, ndr), mentre Massaro è un modello abbastanza noto sui social (lo ha reso famoso il marchio Dolce e gabbana).

LA STORIA MANCATA DI BEATRICE E MASSIMILIANO

Questa sera, quasi certamente, si parlerà anche di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese e di una potenziale storia d’amore mancata tra loro. I due, entrambi attori ed entrambi personaggi di spicco di questa edizione per i loro caratteri forti, hanno avuto un confronto poche ore fa. Lei ha confessato a lui di aver sofferto molto per gli attacchi ricevuti da lui nelle prime settimane del programma, quando effettivamente si sono attaccati molto e con parole anche molto brutte. Beatrice, dice oggi, c’è stata veramente male, lui le risponde che forse ha esagerato nel restarci così male e che in ogni caso le responsabilità erano di entrambi. Poi l’ha invitata ad “andare oltre”. E le ha confessato di essere stato attratto da lei più di una volta e di trovarla una donna molto attraente. Poi se ne esce con un: “Potremmo avere avuto una storia qui dentro, io e te“. E lei, anziché negare o stoppare il pensiero, annuisce e dice: “Poteva essere sì sì- dice lei- anche se probabilmente non sarebbe stata una buona idea. Avremmo bloccato tutto. Saremmo stati troppo forti, avremmo azzerato le dinamiche”, dice. Lui concorda. Lui cerca di capire se c’è uno spiraglio e le dice quasi sottovoce con sguardo sornione: “Quindi nulla è stato perso?“. Lei: “In che senso?”. “Nel senso che le cose sono andate giuste come sono andate”. Lei sorride e dice: “Non lo so, non me la sento di dire così”. il discorso resta in sospeso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)