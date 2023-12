Scents è la nuova linea di candele profumate e profumatori firmati Mascheroni

SCENTS di Ludovica Mascheroni: la nuova linea di candele profumate e profumatori per ambiente che avvolge le festività

La bellezza delle feste natalizie risiede negli addobbi di casa, nelle cene in compagnia di parenti e amici, nei regali da fare a chi amiamo. Per dare un tocco di eleganza e raffinatezza a questi momenti, Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento di alta gamma, ha realizzato la linea SCENTS: candele profumate e profumatori per ambiente capaci di offrire un’esperienza sensoriale unica ed esclusiva.

Legno, pelle e cuoio, materiali iconici di Ludovica Mascheroni, sono i protagonisti di questa linea pensata per scaldare le atmosfere delle festività in arrivo. Il cuoio, dalle note vibranti, calde e avvolgenti, è la fragranza scelta per la profumazione, il legno di rovere e la pelle sono i materiali scelti per il pregiato packaging. Un design essenziale e un’estetica classica e allo stesso tempo contemporanea completano la nuova linea SCENTS.

Oggetti di design che appagano vista e olfatto per accendere, con note olfattive nobili e un design sofisticato, la magia del Natale.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione e nei materiali selezionati. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono tutti di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni piccolo dettaglio. Nulla è lasciato al caso negli arredi di Ludovica Mascheroni. Elementi dal design elegante, studiati in ogni dettaglio e realizzati in Italia con cura e dedizione.

