Telemedicina e trasfusioni, ecco le linee guida

Il documento su telemedicina e trasfusioni fornisce indicazioni relative anche all’attività di produzione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti

Uno strumento di indirizzo per l’erogazione di prestazioni in ambito trasfusionale ai professionisti sanitari e al mondo del volontariato. Questo rappresenta Linee Guida per l’erogazione di prestazioni trasfusionali in telemedicina, il documento approvato nei giorni scorsi nella seduta del Comitato tecnico sanitario, Sezione tecnica per il sistema trasfusionale, e redatto da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Centro Nazionale Sangue.

Il testo di indirizzo ha come obiettivo quello di fornire non solo indicazioni uniformi riguardanti le prestazioni in telemedicina applicate alle attività assistenziali di medicina trasfusionale, ma anche alle attività di produzione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti per coprire l’intero processo trasfusionale.

L’emanazione di queste linee guida è diventata necessaria a seguito del Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge del 19 maggio 2022 n.52, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria”. Nella fattispecie, l’articolo 10-bis del decreto stabilisce che “al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell’ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale, sono inserite nell’elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” (art. 10-bis).

La presente linea guida, sviluppata tenendo in considerazione l’analisi dei rischi associati ai processi trasfusionali, intende fornire uno strumento di indirizzo per l’erogazione di prestazioni in ambito trasfusionale ai professionisti sanitari ed al mondo del volontariato, promuovendo un rinnovamento organizzativo e culturale, con lo scopo di acquisire ed introdurre le migliori prassi, sia in termini tecnologici che di sicurezza ed efficacia, per il donatore e per il paziente.