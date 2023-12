Previsioni meteo 2 dicembre 2023: piogge sparse e nevicate

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 dicembre 2023: piogge a carattere sparso al Nord e al Centro e neve a quote collinari sui rilievi

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questo primo weekend di dicembre in cui saranno ancora possibili precipitazioni. Nella giornata di oggi avremo infatti possibilità di piogge sparse su tutto il Nord e il Centro, con neve fino a quote collinari sull’arco alpino e a quote medio-basse lungo l’Appennino. Domani il quadro non cambierà, con temperature in brusco calo e possibilità di neve a quote collinari lungo l’Appennino mentre al settentrione avremo un miglioramento del tempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 2 dicembre 2023.

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi; neve sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest con ampie schiarite, ancora maltempo intenso altrove con quota neve in calo fin verso i 500-800 metri sulle Alpi. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est e sulla Romagna con neve fino a 500 metri, ampie schiarite altrove.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali sparsi sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso altrove. Migliora il pomeriggio con cieli poco nuvolosi e residue nevicate in Appennino dai 1300 metri. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili isolati piovaschi in Toscana.

In Toscana condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Graduale miglioramento tra pomeriggio e sera salvo residue precipitazioni sulle zone interne, neve fino a 1200-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo del tutto stabile con maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia.

In Calabria nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Locali piogge nel pomeriggio sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .