Kiko Milano sceglie Contents.com per la formazione del team digital

La nota azienda italiana di cosmetica, KIKO Milano ha scelto Contents.com per la formazione del proprio team digital

KIKO Milano, l’azienda italiana di cosmetica del Gruppo Percassi S.p.A., sceglie Contents.com per la formazione di due team selezionati. La tech company è un eminente protagonista nel panorama Generative AI, con una posizione di leadership nella concezione, produzione e trasformazione di contenuti attraverso la propria piattaforma.

La Masterclass della durata di 8 ore, suddivisa in 4 lezioni da 2 ore ciascuna, si è svolta a partire dal 6 ottobre e si tenuta tutti i venerdì del mese presso la sede di Kiko a Milano in via Sant’Andrea 19. Rivolta al team digital di KIKO Milano, ossia grafici, social media manager e content manager ha avuto come scopo quello di fornire loro tutti gli strumenti per una comunicazione al passo coi tempi, attraverso contenuti studiati ed efficaci grazie alle applicazioni di intelligenza artificiale fornite da Contents.com.

Nelle partnership avviate con brand internazionali, Contents.com riesce a dedicare momenti di formazione, confronto, apprendimento, con lo scopo di spiegare le funzionalità del text to image e degli strumenti di AI Writing. Rendere il brand autonomo nella creazione di prompt, la declinazione in storytelling, la creazione di moodboard e scene di prodotto, la produzione di loghi fino alla prototipazione del materiale grafico oltre che alla produzione di tutti i testi a corredo.

Il relatore della Masterclass è Massimiliano Di Blasi, AI Product Expert di Contents.com, che ha commentato così l’iniziativa: “È stato davvero stimolante osservare come idee e nuovi flussi di lavoro siano stati definiti e sviluppati grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e della tecnologia ‘text to image’. Questa iniziativa ha fornito al team digital di KIKO Milano non solo strumenti preziosi, ma ha anche messo in luce la sinergia potente tra la creatività umana e l’innovazione tecnologica. Siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo e della curiosità mostrata dal team, e sono convinto che le competenze acquisite durante la Masterclass contribuiranno significativamente alla creazione di contenuti digitali innovativi e accattivanti per KIKO Milano.”