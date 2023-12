“Ipermetropia” è la nuova canzone di Cortese

Si intitola “Ipermetropia” il nuovo brano del cantautore pugliese Cortese disponibile nelle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali (con distribuzione Artist First) e in radio Ipermetropia, nuovo singolo del cantautore pugliese Cortese prodotto da Molla. Il brano racconta il momento del distacco quando l’amore arriva ad un punto di non ritorno e si trasforma in altro, quando sospende il tempo come in un limbo dove tutti gli eventi legati a quella storia ripassano davanti agli occhi come in uno slow-motion e subentra il momento della consapevolezza, triste e inevitabile.

“Questa canzone racconta la vittoria, seppur dolorosa, del ‘ciò che si vuole’ sul ‘ciò che si deve’, che in amore rappresenta la non assuefazione alle cose e quindi la vera onestà e libertà.” – Cortese.

Il 30 settembre si concluderà il tour estivo di Cuorialcolici con un evento speciale: un concerto ad ingresso gratuito nel suggestivo scenario dello storico Teatro Garibaldi di Gallipoli, la cittadina salentina che ha dato i natali a Cortese nonché titolo e ispirazione alla sua fortunata canzone dell’estate 2022.

CREDITS

Produzione: Molla

Batteria: Molla (registrata presso il Fourwalls Studio di Alex Grasso)

Piano e voce: Cortese

Mix e master: Alex Grasso presso il Fourwalls Studio di Giovinazzo

Copertina di Emanuele D’Amico

Distribuzione: Artist First

CHI È CORTESE?

27 Settembre 1985

Gallipoli, Via Agrigento

Nato e cresciuto in Salento col mare nel naso, bellissimi tramonti negli occhi e qualche strumento sempre a portata di mano, viziato dalla bellezza. Forse per questo soffro di una sorta di voyeurismo creativo che mi spinge ad osservare il mondo, trovarne e raccontarne il bello anche dove e quando sembrerebbe non essercene.

Michele Cortese, in arte “Cortese”, cantautore salentino classe 1985. Vincitore nel 2008 della prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina. Dal 2008 ad oggi ha pubblicato otto lavori discografici. È voce protagonista di “Mogol racconta Mogol”, uno storytelling in cui Mogol racconta i propri successi. Nel 2020 decide di usare solo il suo cognome come nome artistico. Nel 2021 pubblica il disco “Amore e Gloria”. L’8 aprile 2022 per l’etichetta Visory Indie pubblica il singolo Blues Bar, primo tassello di un nuovo percorso discografico che porta alla pubblicazione dell’ep “Cuorialcolici” a Dicembre 2022 e al “Cuorialcolici Tour”. La sua musica è una caccia al tesoro alla ricerca di bellezza, poesia e leggerezza.