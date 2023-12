Fuori “Limine”, il primo disco dei Macadamia

Fuori “Lìmine”, il primo album dei Macadamia. Il disco esce per Sangita Records / Sputnik Music Group e distribuito da Altafonte

Dopo la pubblicazione del singolo di debutto “Pollock“, e dei successivi brani “Prendi fiato” e “Frutta fresca”, esce finalmente “Lìmine”, il primo album dei Macadamia.

Il disco esce per Sangita Records / Sputnik Music Group e distribuito da Altafonte. Il termine “lìmine“, che è stato scelto per identificare questo primo album, è il varco per cui si entra in un luogo o in un ambiente [Treccani]. “Lìmine” è quindi una transizione, la soglia del cambiamento, quella che fiorisce in inverno e che ti gela d’estate. È l’abbandono dei nostri “ma” e la ricerca nei nostri se. È mettersi di fronte ad uno specchio per riconoscere una persona diversa da quella che pensavamo appartenerci.

Lìmine è la conclusione del passato.

Un viaggio verso spazi inesplorati.

Un’esigenza interiore.

Limine è l’inizio.

SCOPRI IL DISCO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1p1CplengpaQU0lsmzOBaB?si=M7ZvAJXtQbih6sDO-vk9Tw

Autori: Alessandra Guidotti, Andrea Cascini, Emanuele Fusaro, Loris Iannamico, Emilio Gallo

Compositori: Andrea Cascini, Emanuele Fusaro, Alessandra Guidotti.

Prodotta da: MACADAMIA

TRACKLIST

1. mcdm1.0

2. Pollock

3. Frutta Fresca

4. Ritornerai

5. Anna

6. Hey Mon Amour

7. Prendi Fiato

8. Adele