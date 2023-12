Euro 2024: Italia nel girone B con Albania, Spagna e Croazia

Euro 2024, sorteggiati i gironi: Italia nel Gruppo B con Albania, Spagna e Croazia. L’esordio il 15 giugno a Dortmund contro la nazionale albanese

Saranno Spagna, Albania e Croazia le avversarie dell’Italia nel girone della fase finale di UEFA EURO 2024. È questo l’esito del sorteggio che si è tenuto all’Elbphilharmonie di Amburgo alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, del segretario generale Marco Brunelli, del Ct Luciano Spalletti e del capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. Ed è stato proprio Buffon a dare il ‘calcio d’inizio’ al sorteggio, presentandosi con la coppa alzata nel luglio 2021 dagli Azzurri a Wembley.

IL SORTEGGIO. Inserita in quarta fascia pur essendo campione d’Europa in carica, l’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B: gli Azzurri hanno quindi pescato tra le teste di serie la Spagna, trovando rispettivamente dalla seconda e dalla terza urna Albania e Croazia. Un girone senza dubbio impegnativo, molto simile a quello dell’Europeo del 2012: in quell’occasione la Nazionale trovò Spagna, Croazia e Irlanda, passando il girone da seconda e raggiungendo la finale, dove fu sconfitta proprio dalla Spagna. L’Italia farà il suo esordio nel torneo con l’Albania il 15 giugno a Dortmund, il 20 giugno a Gelsenkirchen affronterà la Spagna e il 24 giugno a Lipsia se la vedrà con la Croazia. Le prime due classificate del raggruppamento, insieme alle quattro migliori terze dei sei gironi, staccheranno il pass per gli ottavi di finale.

I GRUPPI DI UEFA EURO 2024

GRUPPO A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Albania, Croazia, ITALIA

GRUPPO C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

GRUPPO D: Francia, Austria, Paesi Bassi, vincente play off A

GRUPPO E: Belgio, Romania, Slovacchia, vincente play off B

GRUPPO F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, vincente play off C

LE GARE DEGLI AZZURRI

15 giugno: ITALIA-Albania (Dortmund)

20 giugno: ITALIA-Spagna (Gelsenkirchen)

24 giugno: ITALIA-Croazia (Lipsia)

I PRECEDENTI CON LE AVVERSARIE DEL GIRONE. Italia-Spagna è una grande classica del calcio mondiale. Sono 40 i precedenti, con un bilancio di 11 successi per gli Azzurri, 16 pareggi e 13 sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla semifinale di Nations League dello scorso giugno, vinta 2-1 dalla Spagna, mentre nella semifinale di EURO 2020 fu l’Italia ad avere la meglio ai calci di rigore. Se con l’Albania gli Azzurri hanno sempre vinto (4 partite e 4 vittorie), la Croazia rappresenta una vera e propria bestia nera per la nostra Nazionale: 9 precedenti e un solo successo, quello ottenuto nella prima amichevole datata 1942. Da allora sono infatti arrivate 3 sconfitte e 5 pareggi, l’ultimo (1-1) nel giugno 2015.

LE PROSSIME TAPPE DEGLI AZZURRI. La Nazionale avrà l’occasione di disputare due amichevoli a marzo, in fase di definizione, poi il gruppo si ritroverà tra fine maggio e inizio giugno, una volta conclusa l’attività dei club, a livello nazionale (15 maggio Finale Coppa Italia, 26 maggio ultima giornata Serie A) e internazionale (le finali di Europa League, Conference League e Champions League si svolgeranno il 22, il 29 maggio e il 1° giugno).

In attesa di sapere se ci saranno squadre italiane nelle finali europee, al momento tra la fine della Serie A e l’inizio dell’Europeo ci sono 19 giorni, tra i quali vanno inseriti il periodo obbligatorio di riposo per i calciatori, il ritiro in Italia con due amichevoli in programma e la partenza per la Germania. Si tratta di un periodo analogo a quello dell’ultimo Europeo 2020 (la A finì il 23 maggio, l’Italia esordì nella gara inaugurale l’11 giugno, per un totale di 19 giorni) e lontanissimo da quelli previsti fino agli anni ’90: il record spetta alla preparazione prima di Usa ’94, quando tra la fine del campionato (1° maggio) e la prima gara degli Azzurri (Italia-Irlanda, 18 giugno a New York) passarono 48 giorni. Entro 7 giorni dal kick off del torneo (7 giugno) dovrà essere ufficializzata la lista dei 23 calciatori selezionati.

SEDI E DATE DI EURO 2024. L’Europeo inizierà il 14 giugno, con la gara inaugurale alla Football Arena di Monaco di Baviera che vedrà in campo la Germania padrona di casa e la Scozia. Il pallone ufficiale sarà Fussballliebe (adidas), la mascotte Albärt. Dal 14 al 26 giugno si svolgerà la prima fase del torneo: le prime 2 classificate di ciascun girone e le 4 migliori terze accederanno agli ottavi di finale (due al giorno tra il 29 giugno e il 2 luglio), poi le sfide decisive con i quarti (5 e 6 luglio, 2 al giorno), le semifinali (9 e 10 luglio, una al giorno) e la finale (14 luglio).

Sono 11 le città sedi di gara: Berlino (Olympiastadion/70.000 posti, sede della finale); Colonia (Cologne Stadium/47.000); Dortmund (BVB Stadion Dortmund/66.000); Düsseldorf (Düsseldorf Arena/47.000); Francoforte (Frankfurt Arena/46.000); Gelsenkirchen (Arena AufSchalke/50.000); Amburgo (Volksparkstadion Hamburg/50.000); Lipsia (Leipzig Stadium/42.000); Monaco di Baviera (Munich Football Arena/67.000, sede della gara inaugurale); Stoccarda (Stuttgart Arena/54.000).

Le partite dei sei gironi si svolgeranno in un numero variabile di sedi (da 4 a 6, ma solo 2 per il gruppo della Germania), geograficamente suddivise tra area Centro Sud e Centro Nord. Nel dettaglio: il Gruppo A è quello con gli spostamenti più ridotti, per numero e distanza, perché si svolgerà tra Colonia e Stoccarda (2 città del Centro Sud, in un raggio di circa 360 Km), più la gara inaugurale con la Germania in campo a Monaco di Baviera, la sede più meridionale del torneo. Più ampie invece le aree nelle quali si svolgeranno gli altri gironi: i Gruppi B, D, F saranno concentrati nelle città del Centro-Nord (Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Lipsia, Gelsenkirchen) e saranno 6 sedi diverse per le gare del B, 5 per quelle del D, 4 per quelle del Gruppo F. I Gruppi C ed E saranno impegnati, invece, in 5 sedi del Centro Sud (Francoforte, Colonia, Monaco, Stoccarda, più Gelsenkirchen il C e Dusseldorf l’E).

