Beconcept cresce e apre 12 nuove posizioni lavorative

Beconcept, web agency creativa mantovana, fondata nel 2018 da Ivan Bosnjak e Andrea Ruggeri, sta vivendo una forte crescita e assume

È stato dimostrato come, in un arco temporale di 5 anni, meno del 4,4% delle agenzie in Italia riesce a superare i 300.000 euro di fatturato. In questo contesto emerge Beconcept ( https://beconcept.studio/ ), web agency creativa con sede ad Asola (Mantova), fondata nel 2018 da Ivan Bosnjak e Andrea Ruggeri. Specializzata nella realizzazione di Siti Web Vetrina, di E-commerce custom ad alte prestazioni e nella relativa promozione online orientata all’incrementazione dei risultati, Beconcept sta vivendo una forte crescita, vantando un aumento medio annuo di fatturato pari al 30%: entro i prossimi due anni, inoltre, intende investire ulteriormente sul proprio rafforzamento e sull’ampliamento del team.

Dalla definizione della mission ai riconoscimenti a livello europeo

Dalla sua fondazione, Beconcept si pone come obiettivo lo sviluppo di strategie digitali avanzate che, attraverso tecnologie all’avanguardia, consentano di affiancare il cliente in ogni step del percorso di crescita.

“Muovendoci all’interno di un contesto digitale, ciò su cui quotidianamente focalizziamo la nostra attenzione è proprio lo sviluppo tecnologico – commenta Ivan Bosnjak, co-founder & Digital Strategist in Beconcep – Ci tengo però a precisare che per noi questo sviluppo non è una meta, ma un vero e proprio percorso che va tracciato quotidianamente con costanza e professionalità: questo è ciò che ci permette di creare soluzioni personalizzate per ciascun cliente”.

La mission di Beconcept, infatti, è la creazione di siti web caratterizzati da un alto impatto visivo, che siano altamente performanti e che rispondano, in modo personalizzato, alle richieste del singolo cliente. L’attenzione all’aspetto qualitativo dello sviluppo e al design ha permesso a Beconcept di collaborare con brand dai nomi altisonanti, quali Rio Mare, Majani e Jeep, ottenendo numerosi riconoscimenti a livello europeo, come il CSS Design Award per Cette e Kaffito, l’Orpetron per Marta Benet e il Digital Design Award per Dialma Brown.

Beconcept si occupa, inoltre, di consulenza per strategie di posizionamento SEO, ma anche di social media management e definizione di strategie di Funnel Marketing per la generazione di contatti e vendite.

In programma una nuova campagna di assunzioni

Attualmente il team conta 17 persone che ricoprono le diverse posizioni chiave in agenzia, tra le quali Web Developer, Social Media Manager & Copywriter, Art Director, User Experience & Graphic Designer, Marketer, 3D Artist, Sales, Account Manager e Digital Strategist. Proprio in ottica di crescita e di ampliamento del team, Beconcept apre 12 nuove posizioni lavorative:

2 Social Media Manager che diventeranno parte del team creativo con il compito di interpretare, gestire e valorizzare prodotti e servizi ma anche i valori dei brand per i quali Beconcept cura la comunicazione attraverso i canali social.

Art Director che, impegnato su progetti digitali, sarà chiamato a dare applicazione alle proprie conoscenze e competenze su brief complessi e a offrire soluzioni innovative, funzionali e pixel-perfect. Parte del team creativo, l’Art Director dovrà entrare in sinergia con social media manager, grafici, marketers e con figure di altri team, come sviluppatori, project manager e account.

Fotografo , inserito part time nel team di marketers, content creator e videomaker, sarà membro del comparto Social con il compito di curare la realizzazione di servizi video e brevi animazioni per Beconcept e per clienti.

Videomaker che, insieme al team social, si occuperà della realizzazione di servizi video social e brevi animazioni per Beconcept e per clienti.

Motion Graphics Designer che, con la responsabilità di creare infografiche animate, videoclip, presentazioni di tutorial di prodotti, servizi o contenuti commerciali attraverso illustrazioni, video e immagini, sarà parte del Team di Content Creation per la realizzazione di contenuti video e motion destinati anche a siti web, e-commerce, piani editoriali social.

2 Business Developer che saranno inseriti a rafforzamento dell’area commerciale e che, riportando direttamente all’Head of Sales, dovranno intercettare, sviluppare e concretizzare nuove opportunità di business.

Full-Stack Developer PHP che, all’interno del team di sviluppatori e designer UI/UX, si occuperà di tutto quanto pertiene l’attività di sviluppo, combinando design e programmazione.

Copywriter che, parte del Team di Content Creation, avrà il ruolo di realizzare i contenuti testuali per siti web, e-commerce e piani editoriali social.

Marketing specialist focalizzato sulla comunicazione dei brand. Avrà il ruolo di elaborare strategie e progetti di digital marketing per piccole e medie imprese italiane, monitorando l’andamento delle campagne, ottimizzandole per orientarle al raggiungimento degli obiettivi stimati in fase di preventivazione

WordPress Developer che, al fianco di sviluppatori frontend e backend, designer UX e programmatori full stack, si focalizzerà sullo sviluppo di siti web di varia natura, rispondendo alle esigenze di ciascun cliente.

“Stiamo crescendo bene e questo ci spinge ad alzare ancora di più l’asticella – conclude Ivan Bosnjak – Entro i prossimi due anni vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra realtà e il team: proprio per questo abbiamo aperto nuove posizioni lavorative. Quello che ci aspettiamo da questa campagna di assunzioni è aver modo di accogliere nuovi talenti che, condividendo mission e vision dell’agenzia, sappiano portare valore all’interno di un contesto indubbiamente dinamico, stimolante e sfidante, ma che pone sempre al centro la persona e il rispetto dell’equilibrio tra vita lavorativa e spazio personale”.

Per maggiori dettagli in merito alle posizioni aperte e per candidarsi: https://beconcept.studio/lavora-con-noi/