Artrite idiopatica giovanile: nuove conferme su uso DMARD

I pazienti con artrite idiopatica giovanile poliarticolare (pJIA), avviati al trattamento con DMARD convenzionali (csDMARDs) e DMARDs biologici (bDMARDs) in concomitanza hanno raggiunto la remissione clinica di malattia in percentuale maggiore rispetto a quelli avviati a trattamento iniziale con csDMARDs con successiva aggiunta di bDMARD.

Questo il responso proveniente da STOP-JIA (Start Time Optimization of Biologics in Polyarticular JIA), uno studio osservazionale presentato nel corso del Congresso annuale dell’American College of Rheumatology (ACR).

Obiettivi e disegno dello studio

Lo studio STOP-JIA è uno studio prospettico e osservazionale implementato al fine di confrontare l’efficacia di 3 strategie di trattamento definite mediante consensus meeting (CTP) dal gruppo CARRA (Childhood Arthritis & Rheumatology Research Alliance) per il raggiungimento della malattia clinicamente inattiva (CID) in pazienti con pJIA non trattata.

Gli approcci di trattamento (CTP) messi a confronto sono stati i seguenti:

– Step up: i pazienti sono stati avviati al trattamento con un csDMARD e, se necessario, è stato aggiunto un bDMARD dopo almeno 3 mesi

– Combinazione precoce: i pazienti sono stati avviati al trattamento con un csDMARD e un bDMARD in concomitanza

– Farmaco biologico in prima battuta: i pazienti sono stati avviati al trattamento con un bDMARD come monoterapia

Sono stati raccolti i dati relativi ai pazienti reclutati registro nel registro CARRA a cadenza trimestrale per i primi 12 mesi, poi ogni 6±3 mesi.

Sono stati considerati per l’analisi presentata al Congresso i dati relativi ai pazienti con 36±6 mesi di follow-up.

L’oucome primario dello studio era rappresentato dalla percentuale di pazienti con CID in assenza d’impiego di glucocorticoidi. L’outcome secondario era dato dal confronto dei punteggi del dolore e della mobilità del Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) tra i 3 gruppi di trattamento.

Sono stati inclusi nello studio 297 pazienti con pJIA; questi sono stati sottoposti a visita di controllo a 3 anni dalla terapia assegnata (Step Up, n=190; Combinazione precoce, n=76; Farmaco biologico in prima battuta, n=31).

A 3 anni, i ricercatori hanno misurato: la percentuale di bambini che avevano raggiunto una malattia clinicamente inattiva senza glucocorticoidi; il punteggio clinico di attività della malattia artritica giovanile basato su 10 articolazioni (cJADAS10); la malattia inattiva (definita come un punteggio ≤2,5); la remissione clinica.

Risultati principali

Dai dati del follow-up non è emersa alcuna differenza tra i 3 gruppi di trattamento relativamente alla percentuale di pazienti con malattia clinicamente inattiva e malattia inattiva in base al punteggio cJADAS10. Tuttavia, un maggior numero di pazienti del gruppo sottoposto a terapia di combinazione vs Step Up ha raggiunto la remissione clinica in qualsiasi momento dello studio (Combinazione precoce, 67,1% vs Step Up, 47,3%; P =0,007) e ha trascorso una percentuale maggiore di tempo sia nella malattia clinicamente inattiva (Combinazione precoce, 39,2% vs Step Up, 27,3%; P =0,006) che nella malattia cJADAS10 inattiva (Combinazione precoce, 50,6% vs Step Up, 37,5%; P =0,005).

I ricercatori hanno osservato che, mentre “non ci sono state differenze significative tra i [pazienti con] pJIA nei 3 gruppi CTP nel raggiungimento di [malattia clinicamente inattiva] o di cJADAS10 ID a 3 anni”, l’inizio concomitante di un csDMARD e di un bDMARD ha migliorato significativamente le probabilità di remissione clinica.

Riassumendo

In conclusione, per quanto non siano state rilevate differenze significative tra i pazienti con pJIA dei 3 gruppi di trattamento in termini di raggiungimento della CID o della malattia inattiva in base al punteggio cJADAS10 a 3 anni dall’inizio del trattamento assegnato, il gruppo trattato precocemente con la combinazione csDMARD-bDMARD ha presentato un numero significativamente più elevato di pazienti in grado di raggiungere lo stato di remissione clinica e tempi di permanenza maggiore in CID o nello stato di malattia inattiva in base al punteggio cJADAS10 durante i 3 anni di follow-up dello studio rispetto al gruppo di trattamento “step up”.

Bibliografia

Kimura Y et al. The Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance Start Time Optimization of Biologic Therapy in Polyarticular JIA (STOP-JIA) Study: Three-Year Outcomes [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

