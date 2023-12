“Adriatico” è la nuova canzone di Paul Giorgi

Disponibile online per Factory Flaws “Adriatico”, il nuovo singolo di Paul Giorgi che torna dopo “Anice”, uscito a fine Agosto

“Adriatico” è un brano che racconta la fine dell’estate e la malinconia latente, che spesso è difficile da affrontare e superare quando la stagione calda e solare lascia il posto ad una stagione più cupa e grigia; Paul Giorgi analizza e descrive questo sentimento romantico in una ballad in cui sono intrecciate storie, sfumature e luoghi che lo affascinano e travolgono.

“In Adriatico le sonorità e il testo riflettono l’amarezza e la tristezza che porta con sé la fine dell’estate, una sensazione che nasce non solo in me, credo, ma in tante altre persone. Ho avuto periodi in cui la fine dell’estate per me era una tragedia totale, un po’ lo è tutt’ora perchè è un po’ come arrendersi ai mesi invernali più tristi e bui – racconta Paul Giorgi – È stato scritto completamente di getto tanto che ho voluto lasciare la chitarra classica perché è lo strumento con cui è nata la canzone, non ho voluto fare grandi stravolgimenti per mantenere viva la spontaneità.”

Biografia

Paul Giorgi, classe 1995, nasce ad Ascoli Piceno e inizia a studiare tastiera da bambino. Si diploma in chitarra moderna, lascia ingegneria, si innamora diverse volte e registra alcune canzoni in un progetto indie rock chiamato “The Koffess” nel 2017. Tra le altre cose sviluppa un omnichord per iOS collaborando con Calcutta e Andrea Suriani e quando decide di dedicare le sue energie alla musica, inizia a lavorare sul suo progetto come cantautore e parallelamente anche come produttore per altri artisti della sua zona. Nel 2020 lavora al suo primo album trasferendosi in uno studio in campagna dove registra e pubblica nel 2021 il suo disco d’esordio “Safari Pop”, che riceve il supporto del pubblico e delle piattaforme streaming (in copertina due volte nella playlist editoriale Spotify Scuola Indie).

La dimensione live gli permette di mostrare il suo estro e coinvolgere ancora di più chi lo ascolta; nel 2021 suona in apertura ai Bnkr44 e nel 2023 in apertura di Cavetown sul palco principale del Circolo Magnolia. Il 25 Agosto 2023 torna con un nuovo singolo “Anice”, con cui fa il suo ingresso nella label Factory Flaws seguito da “Adriatico”; in autunno usciranno nuovi brani che anticipano il suo progetto in uscita il 2024.