X Factor 2023, Fedez attacca Morgan: “Mai leccato i piedi a Meloni e Sgarbi”

X Factor, stoccata di Fedez a Morgan dopo le insinuazioni sui concorrenti: “Lavoro con la mamma, con l’avvocato, ma mai leccato i piedi a Meloni e Sgarbi”

Anche se Morgan è ormai fuori da X Factor, le schermaglie con Fedez non sono certo finite. A sorpresa, nella puntata di giovedì 30 novembre, Federico Lucia coniugato Ferragni dedica una stoccata al veleno all’ex giudice del programma. Il motivo? Morgan aveva sostenuto che il cantante degli Stunt Pilots fosse un collaboratore di Fedez, ma il rapper non ci sta e dice: “Se (Morgan) pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se vuoi essere veramente un ribelle, caro Morgan, e pensi che qua dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro al programma, non quando ti danno un calcio nel c**o e te ne vai via, perché così è troppo semplice”.

Non solo. C’è spazio anche per l’autoironia. “Io non sono un ribelle- argomenta Fedez-, sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha, non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco!”.

Il riferimento è alla precedente polemica con l’ex collega di Muschio selvaggio Luis Sal, che aveva abbandonato il programma e diffuso un video con la spiegazione della rottura con Fedez, facendo il verso a quest’ultimo con l’ormai celebre frase: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, alludendo al fatto che Fedez si rifugiasse spesso all’ombra di queste due figure.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)