Vaccino meningococcico pentavalente Pfizer approvato negli USA

Pfizer ha ottenuto l’approvazione per il vaccino meningococcico pentavalente che copre i sierogruppi più comuni che infettano bambini e giovani adulti di età compresa tra i 10 e i 25 anni.

Denominato Penbraya, il vaccino combina i componenti dei due vaccini attualmente approvati da Pfizer, Trumenba e Nimenrix, coprendo insieme i gruppi A, B, C, W e Y.

La malattia meningococcica può causare meningite, o infiammazione delle membrane del cervello e del midollo spinale.

Anche Penbraya viene somministrato in due dosi a distanza di sei mesi l’una dall’altra. Pfizer stima che in Usa 52 milioni di adolescenti e giovani adulti rientrino nella fascia di età per la vaccinazione contro il meningococco.

Sebbene i tassi di meningite negli Stati Uniti siano diminuiti negli ultimi due decenni e rimangano relativamente bassi grazie ai vaccini disponibili, la patologia può essere fatale o causare disabilità permanenti. Nel 2021, l’OMS e i partner globali hanno definito una tabella di marcia per porre fine alle epidemie di meningite batterica entro il 2030, un piano che prevede l’ampliamento dell’accesso ai vaccini.

“Quasi 9 adolescenti su 10 hanno una protezione incompleta contro la malattia meningococcica invasiva causata dai principali sierogruppi”, ha dichiarato Jana Shaw, medico, specialista in malattie infettive in pediatria, Upstate Golisano Children’s Hospital di Syracuse, New York. “Per la prima volta, disponiamo di un unico vaccino che aiuta a proteggere dai cinque sierogruppi più comuni e ha il potenziale per migliorare la copertura e aumentare la protezione tra gli adolescenti e i giovani adulti”.

Pfizer afferma che Penbraya potrebbe semplificare il “complesso” programma di vaccinazione negli Stati Uniti. Si tratta del primo vaccino pentavalente negli Stati Uniti, battendo la rivale GSK, che a marzo ha pubblicato risultati preliminari positivi per il proprio candidato ABCWY “cinque in uno”.

Menveo di GSK e Menactra e MenQuadfi di Sanofi proteggono tutti contro quattro sierogruppi.

“In un unico vaccino, Penbraya ha il potenziale per proteggere adolescenti e giovani adulti altrimenti sani da questa malattia grave e imprevedibile, fornendo la più ampia copertura meningococcica con il minor numero di iniezioni”, ha dichiarato Annaliesa Anderson, vicepresidente senior e responsabile della ricerca e sviluppo sui vaccini di Pfizer, in un comunicato stampa.

Nel settembre del 2022, Pfizer ha annunciato i risultati principali di uno studio di fase 3 che ha valutato la tollerabilità, la sicurezza e l’immunogenicità in soggetti di età compresa tra 10 e 25 anni (NCT04440163). I partecipanti allo studio sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 2 dosi di MenABCWY o i vaccini autorizzati Trumenba (2 dosi) più Meningococco (Gruppi A, C, Y e W-135) (Menveo; GSK) (1 dose).

La non inferiorità è stata dimostrata in tutti i 5 sierogruppi dopo 2 dosi di MenABCWY rispetto a 2 dosi di Trumenba e 1 dose di Menveo. Il criterio di non inferiorità è stato soddisfatto da una singola dose di MenABCWY per i sierogruppi A, C, W e Y rispetto a una dose di Menveo. Per i soggetti che non avevano ricevuto in precedenza un vaccino contro il meningococco, la proporzione di individui con un aumento di 4 volte o più nelle risposte immunitarie è risultata più elevata dopo 1 o 2 dosi di MenABCWY per i sierogruppi A, C, W e Y rispetto a una dose di Menveo.