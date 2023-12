Riciclo plastica: Versalis avvia impianto demo di Hoop

Versalis, società chimica di Eni, ha avviato a Mantova la costruzione dell’impianto demo di Hoop®, la tecnologia proprietaria per il riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista

Versalis, società chimica di Eni, ha avviato nello stabilimento di Mantova la costruzione dell’impianto demo di Hoop®, la tecnologia proprietaria per il riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista. Hoop® nasce da un progetto congiunto con la società italiana di ingegneria S.R.S. (Servizi di Ricerche e Sviluppo) con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia innovativa, complementare al riciclo meccanico, capace di trasformare i rifiuti in plastica mista in materia prima per produrre nuovi polimeri vergini.

L’impianto dimostrativo della tecnologia Hoop® di Mantova avrà la capacità di gestire 6 mila tonnellate di materia prima, ed è previsto sia avviato a fine 2024. Hoop® è l’unica tecnologia italiana che si è aggiudicata, a fronte di 239 progetti presentati e di 41 vincitori totali, il bando 2023 per l’“EU Innovation Fund”, fondo stanziato dalla Commissione Europea di 3,6 miliardi di euro complessivi, dedicato a tecnologie innovative a bassa emissione di carbonio. Questo processo virtuoso sarà possibile anche grazie alla collaborazione avviata nel 2020 con Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) per valorizzare le plastiche post consumo provenienti dalla raccolta differenziata nazionale e destinate al riciclo. Inoltre, la tecnologia Hoop®, che in inglese significa cerchio e rappresenta la circolarità, è stata integrata con le tecnologie di purificazione dei prodotti da pirolisi delle plastiche di Technip Energies (T.EN), società leader nell’ingegneria e nella tecnologia per la transizione energetica, costituendo una piattaforma tecnologica per il riciclo chimico avanzato.