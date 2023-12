Online “Occhi lucidi” di Ultimo: ecco il testo della canzone

Ultimo in streaming con “Occhi Lucidi”. Nel videoclip della canzone anche Maria Esposito di “Mare Fuori”, ecco il testo

Ultimo è tornato con un nuovo singolo. È su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica “Occhi Lucidi”.

Testo e musica sono del cantautore romano, che su YouTube pubblica anche il videoclip ufficiale della canzone. Una ballad malinconica nella quale mette in mostra tutte le sue doti vocali. Nel racconto per immagini diretto da Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e Edoardo Palma e prodotto da Maestro & Think Cattleya, il 27enne romano racconta la nostalgia per un amore finito insieme a un ospite d’eccezione. Attrice nella clip è Maria Esposito, Rosa Ricci di “Mare fuori”.

“Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili”, canta Ultimo nel passaggio-chiave che incornicia il concept della ballad, restituendo la sensazione di smarrimento, non sempre facile da palesare, che accomuna tutti in un presente dalle troppe domande e dalle poche risposte.

IL TESTO

Io non lo so cosa ci faccio qui

a pensare no, a dire a tutti di sì

mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie

a vivere dentro un cortile

a vivere senza bugie

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Io non lo so cosa mi manca qui

e vivo una vita come quelle dei film

tra gli attori, comparse, risate e malinconia

a fissare in un bar una donna

e di colpo sentirla già mia

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo forse lo farei

ma solo per restarti sempre intorno e dirti “come stai”?

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Stavamo su una barca al centro del tuo mare

lontano dai rumori e vicino alle risate

volevo darti un sogno e non ci so’ riuscito

volevi darmi tutto e adesso l’ho capito

Siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo adesso lo farei

ma saper restarti sempre intorno chiederti “come stai?”

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Siamo fatti tutti un po’ così

senza parole gli occhi lucidi

IL REGALO A UNA FAN

Alla vigilia dell’uscita di “Occhi lucidi”, Ultimo ha sorpreso una fan facendole ascoltare il brano in anteprima. La ragazza, reduce da una visita medica, ha incontrato l’artista in un bar, il quale l’ha invitata nel suo studio.