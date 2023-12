Incidenti di pirateria: preoccupano Golfo di Guinea e Stretto di Singapore

Nel complesso, 31 navi sono state abbordate, con cinque membri dell’equipaggio presi in ostaggio e due minacciati. Il 25% degli incidenti è stato segnalato in luglio. Nella maggior parte dei casi, è stato segnalato il furto di scorte di bordo o di proprietà. Considerate le sfide alla navigazione dello Stretto di Singapore, anche gli incidenti opportunistici di basso livello potrebbero potenzialmente aumentare il rischio per la navigazione sicura in queste acque congestionate.

L’IMB esprime inoltre preoccupazione per i rischi di segnalazione tardiva o insufficiente di questi incidenti e si congratula con le autorità locali per aver indagato su quasi tutti gli incidenti segnalati. L’IMB ha registrato un aumento del numero di incidenti nella regione dell’arcipelago indonesiano, con 12 incidenti segnalati rispetto ai 10 registrati nello stesso periodo del 2020 e ai sette del 2021. In cinque dei 12 incidenti segnalati sono stati avvistati coltelli.

Le segnalazioni dall’ancoraggio di Callao in Perù sono aumentate a 13 da otto nello stesso periodo del 2022, con segnalazioni di nove membri dell’equipaggio presi in ostaggio e di un membro minacciato e un altro aggredito.

Anche se la violenza segnalata contro i membri dell’equipaggio è tra le più basse degli ultimi tre decenni, il rischio per l’equipaggio rimane reale, con 69 persone prese in ostaggio, 14 sequestrate, otto minacciate, tre ferite e una aggredita. Gli incidenti segnalati nel Golfo di Guinea sono aumentati nei primi nove mesi del 2023, da 21 a 14 rispetto allo stesso periodo del 2022. Diciassette sono stati classificati come rapine a mano armata e quattro come pirateria, con una crescente preoccupazione per l’equipaggio, poiché 54 persone sono state prese in ostaggio, 14 sequestrate e due ferite. Lo Stretto di Singapore continua a suscitare preoccupazioni, con 33 incidenti segnalati nei primi nove mesi del 2023, rispetto ai 31 registrati nello stesso periodo dello scorso anno.