In libreria “Lo Yankee. La mia vita da ex marine dell’IRA” di John Crawley

Milieu Edizioni porta nelle librerie e online “Lo Yankee. La mia vita da ex marine dell’IRA” di John Crawley, in uscita il 1 dicembre

Si può dedicare tutta la vita a un ideale? Con un racconto brutale, onesto e senza esclusione di colpi, ne Lo Yankee. La mia vita da ex marine dell’IRA – in uscita oggi, 1 dicembre, per Milieu Edizioni – John Crawley ripercorre tutta la sua militanza nell’Esercito Repubblicano Irlandese.

Una narrazione che mescola toni avventurosi a una riflessione che mette in discussione la militanza e gli ideali, quella di John Crawley: figlio di immigrati irlandesi cresciuto negli Stati Uniti, che nel 1979 – dopo aver conseguito un duro addestramento nel corpo dei Marine – scelse di volare dall’altra parte dell’oceano e arruolarsi come volontario nell’organizzazione militare clandestina.

Soprannominato “lo yankee”, Crawley ha vissuto in prima persona il passaggio epocale dalla vecchia linea alla nuova Provisional IRA, ancora più radicale. Dall’acquisto di armi dal famigerato mafioso americano – e segreto sostenitore dell’IRA – Whitey Bulger, al viaggio a bordo dell’imbarcazione Valhalla che gli costò l’arresto e la prigionia, l’autore racconta la sua storia senza censure.

Siamo nel pieno dei “Troubles” irlandesi. Il Bloody Friday, la Bloody Sunday, il bombardamento delle Houses of Parliament si erano appena verificati o stavano per accadere. Crawley ci restituisce una testimonianza dal di dentro delle tattiche, militari e politiche, della leadership del braccio armato segreto, e non risparmia critiche: «Ci sono state molte cose che sono accadute e che non erano scusabili e non le scuserò» ha dichiarato in un’intervista a un’emittente irlandese.

Lo Yankee è un insieme di ritratti, di fuorilegge e figure iconiche, ma anche la preziosa testimonianza della storia della guerra combattuta in Irlanda del Nord: come un vero classico moderno, ci interroga sul senso ancora oggi della missione di un uomo che ha dedicato tutta la vita a un ideale.

AUTORE

John Crawley è un ex sergente del corpo dei Marines degli Stati Uniti ed ex volontario dell’esercito repubblicano irlandese. Nato a New York da genitori immigrati irlandesi, si è trasferito in Irlanda da giovane e in seguito è tornato in America per ricevere un addestramento militare per entrare a far parte dell’IRA. Ha ricevuto una condanna a 35 anni, ma è uscito dal carcere in base ai termini dell’Accordo del Venerdì Santo.

DATI

Collana: Ombre Rosse, 50 Pagine: 288 | Formato:14×21 | Prezzo: 18,90 € | ISBN 979-12-80682-64-2