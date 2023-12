“Il sapore del successo” con Bradley Cooper su Rai Movie: la trama del film

Amore e cucina stellata ne “Il sapore del successo” su Rai Movie: la trama del film con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Uma Thurman, Emma Thompson e Riccardo Scamarcio

La riscossa parte in cucina e in prima serata su Rai Movie con il film “Il sapore del successo” di John Wells con protagonista Bradley Cooper venerdì 1° dicembre alle 21.15. Protagonista Adam Jones, uno chef brillante che ha messo in crisi la sua carriera a causa del suo caratteraccio e di vari problemi con alcool e droga.

Sparito per tre anni in cui ha cercato di placare i suoi demoni sgusciando ostriche a New Orleans, torna in pista e decide di aprire un nuovo ristorante a Londra insieme a un gruppo di amici, per provare a riscattarsi e a conquistare l’agognata terza stella Michelin.

Per far questo, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini, gli servirà l’aiuto di altre persone, tra cui una chef interessante, la bella Heléne, madre single, con una vita molto complicata. Diretto da John Wells il film vede insieme un cast straordinario di attori, tra cui Sienna Miller, Omar Sy, Uma Thurman, Emma Thompson e Riccardo Scamarcio.