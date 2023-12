Colite ulcerosa: dosi di mantenimento di upadacitinib di 15 e 30 mg efficaci

I pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave hanno ottenuto buoni risultati clinici, endoscopici e istologici con dosi di mantenimento di upadacitinib

Secondo quanto riportato su The Lancet Gastroenterology & Hepatology, i pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave hanno ottenuto buoni risultati clinici, endoscopici e istologici con dosi di mantenimento di upadacitinib di 15 e 30 mg rispetto al placebo, senza che siano stati segnalati nuovi rischi per la sicurezza.

Upadacitinib è un inibitore orale, selettivo e reversibile della JAK con efficacia dimostrata in pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a severa in uno studio di induzione di fase 2b, in due studi di induzione di fase 3 (U-ACHIEVE Induction e U-ACCOMPLISH) e in un’analisi primaria dei primi 451 pazienti entrati in un successivo studio di mantenimento (U-ACHIEVE Maintenance). Qui presentiamo i risultati complessivi dell’intera popolazione U-ACHIEVE Maintenance.

“In due studi clinici identici, in doppio cieco, randomizzati (U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH) su pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a severa e una risposta inadeguata, perdita di risposta o intolleranza alla terapia convenzionale o biologica, la terapia di induzione in doppio cieco con upadacitinib 45 mg una volta al giorno della durata di 8 settimane ha portato a una percentuale significativamente maggiore di pazienti che hanno raggiunto la remissione clinica alla settimana 8 rispetto al placebo ed è stata ben tollerata”, hanno sottolineato Severine Vermeire, del dipartimento di gastroenterologia ed epatologia dell’Ospedale universitario. Leuven e colleghi.

Nello studio di mantenimento di fase 3 U-ACHIEVE, 681 pazienti con una risposta clinica a upadacitinib 45 mg una volta al giorno dallo studio di induzione U-ACHIEVE (n=319), U-ACCOMPLISH (n=341) e dalla fase 2b di induzione (n=21) sono stati randomizzati a ricevere placebo una volta al giorno (n=223), upadacitinib 15 mg (n=225) o upadacitinib 30 mg (n=233) per 52 settimane.

I partecipanti che hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio sono stati inclusi nella popolazione di efficacia Intention-to-treat per 8 settimane. Inoltre, 746 pazienti (552,9 anni-paziente di esposizione) che hanno raggiunto una risposta clinica dopo 8 settimane di upadacitinib 45 mg una volta al giorno sono stati inclusi nella popolazione dei pazienti con risposta di sicurezza per 8 settimane.

L’outcome primario era la remissione clinica secondo il punteggio Mayo adattato, definito come un sottopunteggio della frequenza delle feci non superiore a 1 e non superiore al basale; un punteggio di sanguinamento rettale pari a zero; e un subpunteggio endoscopico non superiore a 1.

I ricercatori hanno riferito che una percentuale significativamente maggiore di pazienti ha raggiunto la remissione clinica alla settimana 52 nei gruppi upadacitinib 15 mg (40,4%) e 30 mg (53,6%) rispetto al placebo (10,8%).

Allo stesso modo, un numero maggiore di pazienti nei gruppi con upadacitinib 15 mg e 30 mg ha ottenuto un miglioramento endoscopico (48,5% e 63,3%, rispettivamente, contro 14,1%) e un miglioramento istologico-endoscopico (40,5% e 56% contro 12,3%), oltre a mantenere il miglioramento endoscopico (61,2% e 71% contro 18,4%).

“Tra tutti gli endpoint di efficacia analizzati, i risultati sono stati numericamente migliori con upadacitinib 30 mg una volta al giorno rispetto a upadacitinib 15 mg una volta al giorno”, hanno osservato Vermeire e colleghi.

Secondo l’analisi di sicurezza, nove pazienti trattati con placebo hanno manifestato un peggioramento della colite ulcerosa e due pazienti trattati con upadacitinib 30 mg hanno sviluppato polmonite COVID-19 e polmonite criptococcica. Rispetto al placebo, i pazienti nel gruppo di trattamento hanno manifestato tassi di eventi più elevati, aggiustati per l’esposizione, di herpes zoster, disturbi epatici, aumento della creatina fosfochinasi e neutropenia.

Meno dell’1% dei pazienti nei gruppi placebo e upadacitinib 30 mg ha manifestato un evento avverso cardiovascolare maggiore accertato e l’1% dei pazienti in entrambi i gruppi trattati con upadacitinib ha manifestato eventi tromboembolici venosi. I ricercatori hanno notato che tutti questi eventi si sono verificati tra i pazienti con fattori di rischio noti.

“Entrambe le dosi di mantenimento di upadacitinib si sono rivelate significativamente più efficaci del placebo nel raggiungimento di importanti risultati clinici, endoscopici e istologici, pur mantenendo un profilo di sicurezza accettabile senza nuovi rischi per la sicurezza nell’intera popolazione dello studio nell’arco di 52 settimane”, hanno concluso Vermeire e colleghi. “Il profilo rischio-beneficio favorevole di entrambe le dosi di mantenimento in questa analisi era coerente con quello osservato nell’analisi primaria di una popolazione di pazienti più piccola.”

Gli autori hanno continuato: “Nel complesso, questi risultati supportano l’uso di upadacitinib come opzione terapeutica per il trattamento di pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a severa, per i quali persiste un ampio bisogno insoddisfatto”.

