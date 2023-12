Aeronautica Militare lancia la nuova collezione Antarctica

Il brand AERONAUTICA MILITARE presenta un suo personale omaggio alla giornata dell’Antartide: una speciale capsule collection, ANTARCTICA

Il brand AERONAUTICA MILITARE, noto per la sua capacità di emozionare attraverso collezioni di alta qualità e per il suo stile distintivo, presenta un progetto unico all’interno della sua iconica linea Pilot: “L’archivio del Pilota”. Questo progetto prevede la creazione ad ogni stagione di specifiche capsule create ad hoc per raccontare aspetti unici dell’Aeronautica Militare Italiana. La prima di queste capsule è ANTARCTICA, un omaggio alla 46^ Brigata Aerea protagonista nelle spedizioni scientifiche italiane in Antartide.

ANTARCTICA è un inno all’avventura e all’adrenalina, è caratterizzata da capispalla importanti, progettati per garantire comfort, calore ed elevate prestazioni anche in condizioni estreme e visto che ogni capo ha una sua storia, all’interno è stata inserita un’etichetta che racconta la realtà del prodotto. I colori principali sono il rosso e il bianco ghiaccio arricchiti da grafiche ricercate e a contrasto che donano ad ogni capo fascino e unicità. Capi dallo stile informale e versatile che permettono di affrontare le sfide quotidiane con la stessa grinta degli esploratori polari senza rinunciare a comfort e praticità e ogni dettaglio è curato con attenzione.

AERONAUTICA MILITARE continua a distinguersi per i suoi total look dall’estetica raffinata, pratica ed essenziale, narra una storia di eccellenza e celebra il costante connubio tra innovazione e tradizione artigianale. La collezione FW23_24 è di alta qualità, versatile e in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti unendo stile e performance e come da tradizione si sviluppa in quattro linee Pilot – Heritage – Urban – Sport.