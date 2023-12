X Factor, Morgan attacca: “Zo Vivaldi degli Stunt Pilots è un collaboratore di Fedez”

Morgan ancora contro X Factor: “Il cantante degli Stunt Pilots, Zo Vivaldi, è un collaboratore di Fedez”. Risulta infatti tra gli autori del disco “Paranoia Airlines” del rapper

Morgan non si placa e ancora una volta si scaglia contro X Factor, colpevole di averlo estromesso dal tavolo dei giudice per i suoi comportamenti nel programma. Il cantautore lo fa, ancora una volta, dalla famosa chat Whatsapp che usa per comunicare con giornalisti e non.

“Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez”, scrive l’ex Bluvertigo parlando del gruppo ancora in gara nella squadra di Dargen D’Amico.

Il ragazzo “(conosciuto, ndr) con il nome d’arte Zo Vivaldi, Lorenzo Caio Sarti apprendo che è un professionista e non un ‘giovane talento’”, dice Morgan. Vivaldi, effettivamente, risulta tra gli autori del disco “Paranoia Airlines” di Fedez e “Trap Lovers” della Dark Polo Gang. Ha, poi, scritto brani anche per diversi concorrenti di Amici.

“Ma X Factor- si chiede Morgan- non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto! Poi vi immaginate che goduria costringerlo a fare i pezzi dei Duran?!”.

IL REGOLAMENTO DEL TALENT

C’è da dire che il regolamento di X Factor non vieta la partecipazione di talenti che abbiano già avuto esperienze professionali e risultati in materia di streaming. Lo stesso succede ad Amici, vedasi il caso di Mida e Holden quest’anno o altri ragazzi che hanno già fatto una bella gavetta Lil Jolie, Angelina Mango, Gaia Gozzi, Giordana Angi. La lista è lunga.

Ad X Factor è, invece, proibita la partecipazione di “dipendenti (e/o le persone a loro legate da rapporto coniugale o di parentela) di società appartenenti al gruppo Sky e/o Fremantle”.