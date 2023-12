Viaggi in Polonia: le 10 attrazioni turistiche di Podkarpackie

Viaggi in Polonia: dal castello di Łańcut al Centro Del Patrimonio Vetrario Di Krosno, la TOP 10 turistica del voivodato di Podkarpackie

Ti aiuteremo a scegliere le principali attrazioni turistiche della regione.

Ecco la TOP 10 turistica del voivodato di Podkarpackie

Castello Di Łańcut

Eretto nel XVII secolo, il castello di Łańcut è una delle residenze magnatizie meglio conservate della Polonia. Gli interni residenziali del castello, probabilmente i più belli della Polonia, sono un tesoro d’arte. I turisti, tra le tante attrazioni, troveranno la Galleria delle Sculture, l’imponente Sala da Ballo e la Grande Sala da Pranzo, ma potranno anche dare una sbirciatina nei bagni e nelle camere da letto dei magnati.

Bieszczady

Molti considerano i monti Bieszczady la parte più romantica della Polonia. Per anni è stata conosciuta come luogo preferito dagli artisti e dalle persone che sfuggono ai modelli. Per gli amanti delle escursioni in montagna, la catena di Bieszczady ripaga le fatiche della scalata con panorami straordinari. È possibile raggiungere a piedi la cima del Kremenaros, alla confluenza dei confini di Polonia, Slovacchia e Ucraina. Il lago Solina, invece, è un luogo ideale per gli sport acquatici. Solina merita una visita anche per ammirare e visitare la diga più alta della Polonia (81 m).

Perle Del Rinascimento

Le perle rinascimentali della Podkarpackie affascinano con la loro bellezza. Il castello di Baranów Sandomierski, a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, è una struttura armoniosa con quattro torri cilindriche, opera dell’architetto italiano Santi Gucci. Il castello di Krasiczyn, invece, è un esempio magistrale del tardo Rinascimento. A pianta quadrata, si distingue per quattro torri diverse tra loro: la torre divina, quella pontificia, quella reale e quella nobiliare.

Il Centro Del Patrimonio Vetrario Di Krosno

Il Centro del Patrimonio Vetrario di Krosno è il primo museo in Polonia a presentare il patrimonio dell’arte vetraria in una formula moderna. I turisti possono conoscere la lunga tradizione della produzione del vetro a Krosno in modo interattivo e interessante. Un’attrazione spettacolare di questo luogo unico sono le dimostrazioni della produzione del vetro.

Draisine A Pedali Dei Monti Bieszczady

Le Draisine a Pedali dei Monti Bieszczady sono la prima attrazione ferroviaria in Polonia che utilizza il lavoro muscolare dei passeggeri. I “cicloferrovieri” potranno vivere l’emozione del passaggio in galleria. Durante il trekking a Uherce Mineralne, non dimenticate di visitare la Scuola di artigianato di Bieszczady, dove potrete imparare mestieri in via di estinzione: cuocere i panetti rustici dei Precarpazi, fare un vaso e imparare la calligrafia dell’anteguerra.

Ferrovia Forestale Di Bieszczady

La storia della Ferrovia Forestale di Bieszczady risale alla fine del XIX secolo ed è la ferrovia a scartamento ridotto più alta della Polonia. Un viaggio in piccole e graziose carrozze dietro una locomotiva a vapore attraverso la foresta e le zone montuose offre impressioni indimenticabili.

Villaggio Museo Di Sanok

Il Museo dell’Architettura Popolare di Sanok è uno dei più grandi parchi etnografici d’Europa e allo stesso tempo il più grande museo all’aperto della Polonia. Su una superficie di 38 ettari sono stati raccolti più di 180 oggetti architettonici. È possibile vedere la vivace piazza del mercato galiziano, sbirciare in una casetta tradizionale dei Boyko e in una casa padronale polacca, o ammirare la bellissima chiesa ortodossa dei Lemko.

Siti Unesco

Nella regione di Podkarpackie ci sono più di 130 monumenti inclusi nell’itinerario dell’architettura in legno. Il percorso presenta gioielli architettonici: chiese in legno, chiese ortodosse, musei all’aperto, case padronali ed edifici in legno di piccole città. Sei di essi sono stati inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Tra queste c’è la chiesa di Haczów, risalente al XV secolo e la più grande chiesa gotica in legno d’Europa.

Fortezza Przemyśl

Situata in posizione strategica, la città di Przemyśl è una destinazione ideale per gli amanti della storia militare. Uno dei monumenti militari più grandi d’Europa, unico nel suo genere, è la Fortezza di Przemyśl, con le sue fortificazioni costruite alla fine del XIX secolo. Durante la Prima Guerra Mondiale, l’edificio divenne teatro di sanguinose battaglie. Si compone di ben 60 forti disposti in due anelli di fortificazioni. Un’unica pista ciclabile della fortezza attraversa il sistema di fortificazioni. Przemyśl è anche la capitale europea della produzione di pipe.

Catena Del Beskid Niski

Un luogo di grande atmosfera – la Terra della mitezza. Deve il suo spirito peculiare, tra l’altro, agli antichi abitanti della zona, il gruppo etnico dei Lemko. Passeggiando lungo i suoi verdi sentieri, non rischiate di incontrare folle di gitanti. L’area è chiamata Beskid Niski, i suoi massicci sono considerati una delle montagne più selvagge della Polonia. La catena del Beskid Niski è anche un santuario della fauna selvatica. Qui si possono incontrare gatti selvatici, linci, orsi, aquile e aquile anatraie. Cos’altro caratterizza il Beskid Niski? L’oro nero, ovvero il petrolio estratto in questa zona! È qui che è stato creato il primo pozzo di petrolio al mondo, tuttora in funzione.

Va aggiunto che sia gli appassionati di sport che i turisti possono raggiungere Rzeszów con un volo diretto da Milano e Roma o con uno scalo a Varsavia.

Per ulteriori informazioni sulla Polonia, visitare Poland.Travel e sulla regione Podkarpackie, visitare Podkarpackie.Travel.

Fonte delle informazioni: Klub Sportowy Developres Rzeszów